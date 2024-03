Naukowcy znaleźli sposób na przywrócenie wzroku. Pomogą... panele fotowoltaiczne

Jak przywrócić wzrok?

Główną zaletą stosowania paneli słonecznych zamiast elektrod jest to, że urządzenie może samozasilać się i nie wymaga podłączania żadnych przewodów do oka. Nie jest to pierwszy raz, kiedy eksperymentuje się z tym pomysłem, ale Roemer obrał nieco inną drogę do jego osiągnięcia. Chociaż panele słoneczne są zwykle wykonane z powszechnie dostępnego krzemu, Roemer przy opracowywaniu swoich paneli słonecznych zwrócił się ku alternatywnym materiałom półprzewodnikowym, takim jak arsenek galu i fosforek galu i indu. Chociaż materiały te są droższe od krzemu, są łatwiejsze w obróbce, a ich właściwości można szybko modyfikować w celu dostosowania do konkretnego zastosowania. - Jeśli wyobrazimy sobie, że fotoreceptory to piksele, to naprawdę potrzebujemy trzech ogniw słonecznych, aby wytworzyć napięcie wystarczające do przesłania go do mózgu – wyjaśnił Roemer.

Gal jest znacznie łatwiejszy do układania w stosy niż krzem. Aby urządzenie było gotowe do wszczepienia u człowieka, musi być bardzo małe i zajmować powierzchnię dwóch milimetrów kwadratowych. Pacjenci prawdopodobnie będą musieli nosić specjalne okulary lub gogle, które wzmacniają światło słoneczne do intensywności mogącej stymulować neurony w oku.