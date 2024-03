Sztuczna inteligencja przewidzi chorobę, czas śmierci i czy będziesz bogaty

Według naukowców skupienie się na tym przedziale wiekowym – w którym zgony są zwykle nieliczne – pozwala zweryfikować wiarygodność algorytmu. - Narzędzie to nie jest jednak jeszcze gotowe do użycia poza środowiskiem badawczym – zastrzegają.

Przewidywanie to biznes i kontrowersje

Dla badaczy projekt stanowi naukową przeciwwagę dla inwestycji w algorytmy sztucznej inteligencji wielkich firm technologicznych, które są skupione na sprzedaży i nie upubliczniają informacji o swoich modelach.

Pernille Tranberg, duńska ekspertka ds. etyki danych, powiedziała AFP, że jest to szczególnie prawdziwe, ponieważ podobne algorytmy były już wykorzystywane przez firmy takie jak firmy ubezpieczeniowe. - Prawdopodobnie dzielą ludzi na grupy i mówią: „No dobrze, masz chorobę przewlekłą, ryzyko jest takie i takie” – powiedziała Tranberg. - Może to zostać wykorzystane przeciwko nam, aby nas dyskryminować, przez co będziesz musiał zapłacić wyższą składkę ubezpieczeniową, nie będziesz mógł uzyskać kredytu w banku lub nie będziesz mógł uzyskać publicznej opieki zdrowotnej, bo umrzesz w każdym razie – powiedziała.

Naukowcy uważają, że model ten nie powinien być stosowany przez firmy ubezpieczające na życie ze względów etycznych. - Cała idea ubezpieczenia polega na tym, że dzieląc się brakiem wiedzy o tym, kto będzie nieszczęśliwym człowiekiem, którego dotknie jakieś wydarzenie, możemy w pewnym sensie podzielić się tym ciężarem – powiedział Sune Lehman w wywiadzie dla „New Scientist”.

Stosowanie takich rozwiązań można sobie za to wyobrazić w wielu innych sytuacjach. Badacze Uniwersytetu Stanforda już kilka lat temu opracowali „model przewidywania śmiertelności” pacjentów objętych opieką paliatywną. Jego dokładność sięgnęła 90 proc., co pozwoliło np. na lepsze dopasowywanie dawek leków i środków przeciwbólowych do konkretnych pacjentów.