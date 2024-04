Sztuczna inteligencja umie już naśladować każdy głos. OpenAI testuje Voice Engine

Firma OpenAI, twórca popularnego bota ChatGPT, zaprezentowała Voice Engine, nowe narzędzie AI, które potrafi generować głos dowolnej osoby i to w różnych językach. Budzi to obawy związane z wykorzystaniem do dezinformacji i innych form nadużyć.