Stała i tania energia popłynie z kosmosu. Startuje rewolucyjny projekt

Sukcesem zakończyły się testy naziemne na Queen's University Belfast z przesyłaniem wiązki energii i projekt może startować. Martin Soltau, założyciel firmy, powiedział Sky News: - To pierwszy taki przypadek na świecie. Będzie to miało znaczący wpływ na przyszłe systemy energetyczne.

Jakie korzyści daje energia słoneczna z kosmosu

Energia z kosmosu jest znacznie tańsza. Panele słoneczne wychwytują 13 razy więcej energii w przestrzeni niż na Ziemi, ponieważ natężenie światła jest wyższe i nie ma tu atmosfery, chmur ani nocy. Mimo że część energii zostanie utracona w drodze na Ziemię i w sieci elektrycznej, wciąż ten system przewyższałaby kosztowo wytwarzanie energii słonecznej na ziemi.

Ale to możliwość produkcji energii przez całą dobę sprawia, że kosmiczna energia słoneczna jest tak atrakcyjna. Obecnie to energia jądrowa i turbiny gazowe zapewniają obciążenie bazowe dla sieci, ale wytwarzają odpowiednio odpady promieniotwórcze lub dwutlenek węgla. - To dlatego brytyjski rząd jest tak podekscytowany perspektywą kosmicznej energii słonecznej - powiedział Soltau. - Koszt elektryczności wynosi przy tym około jednej czwartej tego z energii jądrowej - dodał.