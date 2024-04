Gigant chce wprowadzić przesyłki rakietowe. W godzinę w dowolne miejsce na świecie

Podobnie jak rakiety Falcon 9 amerykańskiej firmy SpaceX, YXZ-1 zaprojektowano tak, aby nadawał się do wielokrotnego użytku i lądowania na statkach na morzu. Na wspomnianej animacji rakieta startuje ze wschodniej prowincji Chin i ląduje na zachodzie kraju po 25 minutach, włączając w to krótką podróż kosmiczną. Po wylądowaniu kolejny przenośnik taśmowy opróżnia kabinę ładunkową, przenosząc paczki do furgonetki, która następnie jedzie do klienta.

SpaceX Elona Muska pobiera prawie 5 milionów dolarów za wysłanie w kosmos ładunku nieco mniejszego niż tona (831 kg). Zatem ładunek musiałby być wart o wiele więcej, aby usługa była rentowna. Na rzecz tego typu biznesu przemawia jednak fakt, że ceny usług rakietowych szybko spadają.



Pomysł, który ma 200 lat

Jako pierwszy ideę przesyłek rakietowych przedstawił niemiecki poeta Heinrich von Kleist w 1810 roku. Obliczył, że rakieta na bazie prochu strzelniczego może przetransportować list na odległość blisko 300 km w ciągu pół dnia czy 1/10 czasu, który może zająć koniowi.

Kolejny pomysł w 1927 roku przedstawił naukowiec Hermann Julius Oberth. Zakładał wysyłanie listów na odległość blisko tysiąca kilometrów. Ale dopiero austriacki inżynier Friedrich Schmiedl cztery lata później wcielił tę ideę w życie, choć w skromniejszej formie. Jego rakieta dostarczyła 102 listy do wioski oddalonej o 5 kilometrów. Rozwój tego typu usług blokowały jednak liczne wypadki połączone z utratą przesyłki.

W 1959 roku amerykański Departament Pocztowy połączył siły z Departamentem Obrony i wykorzystał pocisk balistyczny Regulus, który zwykle był nosicielem głowicy jądrowej. Zastąpiono głowicę dwoma pojemnikami pocztowymi. Pocisk z paliwem ważył 7 ton i zabierał 3 tys. listów. Wystrzelony z okrętu podwodnego USS Barbero przeleciał ok. 1200 km do bazy morskiej Mayport na Florydzie, co zajęło mu 22 minuty. Listy następnie zostały rozesłane do odbiorców w sposób tradycyjny, m.in. do prezydenta Dwighta Eisenhowera.