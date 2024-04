Powstała realna alternatywa dla plastiku. Zwycięstwo w wojnie z odpadami?

Nowy materiał ma pomóc skończyć z zależnością od tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej. W plastik (zwykle PET lub politereftalan etylenu) pakuje się niemal wszystko od szamponów i butelek mydła po kupowaną żywność. Choć coraz więcej firm zmniejsza jego ilość w opakowaniach lub tworzy bardziej zrównoważone opakowania, wciąż rocznie produkuje się 400 milionów ton plastiku, a tylko 9 proc. jest poddawanych recyklingowi. Pozostały plastik trafia do oceanów lub zanieczyszcza glebę. Toksyczne plastikowe komponenty weszły do łańcuchów żywnościowych, szkodząc zdrowiu ludzi i zwierząt oraz zagrażający ekosystemom morskim. Tzw. mikroplastik znajduje się już praktycznie wszędzie.

Kora zamiast plastiku

Podczas gdy start-upy koncentrowały się dotąd przeważnie na opracowywaniu biodegradowalnych wersji plastiku, które muszą być syntetyzowane od podstaw, Bpacks przerabia odpady i to konkretnej branży. Przemysł drzewny dostarcza ich rocznie od 300 do 400 milionów metrów sześciennych. Bpacks produkcję w sposób podobny do procesu stosowanego w produkcji tworzyw sztucznych. Materiał jest mieszany i przekształcany w granulki lub arkusze. Potem stosuje się formowanie wtryskowe lub termoformowanie. Powstały materiał opakowaniowy na bazie kory wygląda i zachowuje się jak plastik.

Jak podkreśla Michaił Skalkin, współzałożyciel i dyrektor generalny Bpacks, przy produkcji można wykorzystać dotychczasowe instalacje wykorzystywane do wytwarzania tworzyw sztucznych, a więc nowy materiał nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. - Tradycyjne opakowania biologiczne często mają trudności z konkurowaniem cenowo ze swoimi plastikowymi odpowiednikami. Nasza technologia eliminuje potrzebę zakupu nowego sprzętu przez fabryki tworzyw sztucznych – przekonuje Michaił Skalkin.

Nie dość, że nie produkuje się szkodliwych dla środowiska materiałów, to nowa technologia ma pozytywny wpływ na ziemię. Obecnie stosowane biodegradowalne tworzywa sztuczne składają się z polimerów, które ostatecznie rozkładają się na wodę i dwutlenek węgla. Za to opakowania wykonane z kory rozkładają się na kompost, wprowadzając cenne składniki odżywcze do gleby. Badania wykazały, że właściwości przeciwdrobnoustrojowe kory pomagają również zmniejszyć emisję dwutlenku węgla podczas kompostowania. Materiał Bpack emituje sześć razy mniej CO2 w porównaniu do konwencjonalnych biodegradowalnych tworzyw sztucznych.