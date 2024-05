Amerykanie skokowo zwiększą liczbę dronów bojowych. Przełomowa technologia

Zapewnienie odpowiedniej liczby sprzętu w krótkim czasie to wyzwanie. Ale z problemem tym poradzili sobie amerykańscy inżynierowie. Z pomocą przyszedł druk 3D. Podczas niedawnej demonstracji na poligonie B-70 w bazie sił powietrznych Eglin na Florydzie siły powietrzne USA pokazały, że są w stanie zaprojektować, złożyć i wdrożyć autonomiczne drony drukowane w 3D w ciągu ledwie 24 godzin. W sumie - jak podaje serwis Interesting Engineering - w ciągu nieco ponad 22 godzin udało się "wyprodukować" i złożyć sześć w pełni sprawnych i gotowych do startu bezzałogowców (chodziło o modele ważące ok. 4 kg).

Szybka produkcja dronów w 3D

Innowacyjna metoda została opracowana w ramach Blue Horizons. To jednostka Centrum Strategii i Technologii Sił Powietrznych USA, a w praktyce zespół ekspertów od niekonwencjonalnych strategii, które mają być odpowiedzią na konkretne potrzeby taktyczne. Za projekt odpowiada trzyosobowa załoga start-upu Black Phoenix. Znalazł się on w gronie pięciu zespołów, które zawarły roczne stypendia z Blue Horizons.

- Małe bezzałogowe statki powietrzne stają się nowym narzędziem do prowadzenia działań wojennych. Wyzwaniem jest jednak konieczność szybkich dostaw i dostosowania pojazdów do konkretnego środowiska i zagrożeń, by sprostać potrzebom misji – komentuje pułkownik Dustin Thomas, stypendysta Blue Horizons.

Projekt od Black Phoenix może być odpowiedzią na te wyzwania. Start-up nawiązał współpracę z Titan Dynamics, małą firmą z branży lotniczej, znaną z szybkiego i niedrogiego projektowania bojowych bezzałogowców. Dzięki kooperacji wykorzystano oprogramowanie do zautomatyzowanego projektowania pojazdów w zależności od potrzeb w zakresie aerodynamiki korpusu drona, jego mocy, masy, a także wymiarów, czy ładowności. Proces takiego projektowania trwa ledwie niecałe 10 minut, gdy inżynierowie musieliby poświęcić na tę pracę dni, czy tygodnie.