Robotyczne psy i owady wesprą armię. Polskie wojsko szykuje broń przyszłości

PIAP podobne rozwiązanie proponuje także stosować do transportu ładunków czy ewakuacji medycznej. Pojazd o nazwie IBIS, o którym mowa, to w praktyce coś na kształt autonomicznych noszy, które są w stanie wywieźć rannego z pola walki. Jak przy okazji FEX-24 tłumaczył dyrektor PIAP dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk, instytut jest gotowy, by naszej armii dostarczyć te futurystyczne bezzałogowce.

– Spełniają zadania zwiadowcze, logistyczne, a także służące do ewakuacji personelu i wykonywania prostych zadań bojowych – podkreśla.

Wół staje się Goblinem

Rodzimi inżynierowie dla FTF mają jednak więcej ciekawych innowacji. Nie można nie wspomnieć o Gnomie, wyglądającej jak zabawkowy zdalnie sterowany samochodzik konstrukcji autorstwa Macro-System. Ale dzieło specjalistów z warszawskiej spółki bynajmniej nie jest zabawką. To rasowy zabójca – pojazd z napędem 4x4, ważący ledwie 7 kg i rozwijający prędkość do 80 km/h, przeznaczony jest do niszczenia stacji radiolokacyjnych, wyrzutni rakiet, schronów i infrastruktury krytycznej czy rażenia lekko opancerzonych pojazdów oraz gniazd karabinów maszynowych. Ta tzw. amunicja jeżdżąca, która – bez narażania życia własnych żołnierzy (można nim sterować w zasięgu ok. 500 m) – zaatakuje pojazdy opancerzone i artylerię samobieżną.

Na FEX-24 wojsko mogło sprawdzić też inne „dziecko” Macro-System – pojazd UNL. Sześciokołowiec elektryczny (waży ok. 900 kg) to idealny środek do bezzałogowego transportu ładunków, prawdziwy wół pociągowy – na pokład zabierze do 300 kg, a dodatkowo jest w stanie holować przyczepę z dodatkowym obciążeniem rzędu 0,5 tony. Na jednym ładowaniu potrafi pracować 10 godzin. Robot nie jest demonem prędkości, ale ma inną zaletę. Dzięki współpracy z Wojskowym Instytutem Techniki Uzbrojenia wół może bowiem zmienić się w Goblina. A w tej wersji UNL wyposażany jest już w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia.

Batalion przyszłości na poligonie testował również zagraniczne nowinki. Pojawił się choćby robopies od Boston Dynamics. Ale takie asystujące żołnierzom czworonożne maszyny tworzą już też Polacy. Mowa o wspieranym sztuczną inteligencją robocie TP Machines, który potrafi usuwać miny i wspierać człowieka przy przenoszeniu ładunków.