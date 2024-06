Apple już wielokrotnie pokazywał, że nie jest koncernem, który wprowadza nowe kategorie produktów przed innymi. I tak iPhone nie był pierwszym smartfonem na rynku, Apple Watch nie wyprzedził konkurencji w branży inteligentnych zegarków, a premiera Vision Pro nastąpiła długo po tym, jak gogle VR i okulary AR innych producentów zadomowiły się na rynku. Teraz wygląda na to, że Apple robi coś podobnego ze sztuczną inteligencją.

Co potrafi sztuczna inteligencja od Apple

Prawie dwa lata po debiucie ChatGPT i po rozkręconym na dobre boomie na generatywną AI firma z Cupertino przedstawia swoją wizję tej technologii. Podczas swojej dorocznej ogólnoświatowej konferencji programistów WWDC 24 gigant ogłosił plany głębokiej integracji sztucznej inteligencji ze swoimi głównymi aplikacjami i funkcjami, podkreślając jednocześnie zaangażowanie w ochronę prywatności i bezpieczeństwo.

Apple Intelligence pojawi się w iPhone'ach, iPadach i Macach wzmacniając m.in. asystenta Siri. Ma być bardziej naturalny i osobisty. Bot zrozumie kontekst, błędy językowe, można z nim też porozumieć się za pośrednictwem tekstu. Siri będzie pełnił też rolę przewodnika po funkcjach urządzenia: wystarczy zapytać np. „chcę napisać wiadomość dziś, ale wysłać ją jutro – jak to zrobić?”, a asystent pokaże jak uruchomić taką funkcję. Wyszuka też np. z galerii zdjęcia wskazanych osób, podsumuje notatki, czy wygeneruje grafiki (opcja o nazwie Genmoji pozwala w trakcie pisania wiadomości tworzyć własne obrazki i emoji). Co więcej, Apple Intelligence może przekonwertować zaznaczoną przez nas część maila, który napisaliśmy, na bardziej profesjonalną, zmienić ton określonej treści, czy skrócić to co stworzyliśmy do krótkiego podsumowania (ta opcja służy również do podsumowań maili, które otrzymujemy).

Nowe możliwości gadżetów Apple

Ale na tym nie koniec. Apple oczywiście zaprezentował systemy operacyjne dla swoich sprzętów – iOS 18, nowe macOS, iPadOS, watchOS, tvOS. Pojawiły się nowe funkcjonalności w urządzeniach – kalkulator w iPadzie jest w stanie rozwiązywać zadania zapisywane odręcznie, słuchawki AirPods zyskały możliwość odrzucania połączenia telefonicznego jedynie kręcąc głową lub odbierania kiwając nią. System VisionOS 2 dla gogli Vision Pro pozwala oglądać zdjęcia 2D z efektem przestrzennym. Dla gogli wdrożona zostaje też opcja Apple Immersion Videos przeznaczona dla twórców wideo (pozwoli oglądać filmy w 180 stopniach).

Poza tym TimCook zapowiedział, że teraz Apple Vision Pro trafią do nowych krajów – koncern wprowadzi gogle m.in. na kolejne rynki w Europie, ale na liście niestety nie ma Polski. Zadowoleni natomiast będą gracze. Ma komputerach Mac pojawią się nowe topowe gry – „Assassin's Creed Shadows”, czy – już w przyszłym miesiącu – „Frostpunk 2” rodzimego 11bit Studios.