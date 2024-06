Domy staną się gigantycznymi bateriami. Za rewolucją w energetyce stoi Polak

Beton to powszechnie używany materiał budowlany, który jest jednym z fundamentów współczesnej cywilizacji. Teraz ów budulec przechodzi rewolucyjną transformację. W laboratoriach Massachusetts Institute of Technology zespół, kierowany przez dr. Damiana Stefaniuka, zaprezentował właśnie przełomowe rozwiązanie.

Beton staje się magazynem energii

Cement, który dotąd postrzegano jako pasywny materiał budowlany, ma stać się integralnym elementem zasilania domów czy infrastruktury. O tej wyjątkowej innowacji, za którą stoi nasz rodak, donosi BBC.

Jak podaje, projekt MIT realizuje we współpracy z naukowcami z Harvardu. Zespół opracował taki skład betonu, który w praktyce przekształca ów materiał w swoisty magazyn energii. Jak sam o nim mówi dr Stefaniuk, to „betonowy superkondensator”, który umożliwi szybkie magazynowanie dużych ilości energii, co czyni go idealnym rozwiązaniem do wychwytywania nadwyżki energii pochodzących choćby z fotowoltaik czy wiatraków.

Ekologiczne rozwiązanie dla domu

Warto podkreślić, iż ta technologia nie zastępuje tradycyjnych akumulatorów, ale może znacząco odmienić sposób, w jaki zasilamy urządzenia elektryczne. Dr Stefaniuk w wywiadzie dla BBC tłumaczył, że wierzy, iż ów wynalazek pozwoli na wykorzystywanie energii słonecznej magazynowanej np. w fundamentach budynku w okresach mniejszego nasłonecznienia lub nocą. Co więcej, takie kondensatory węglowo-cementowe mają sporą przewagę nad tradycyjnymi bateriami, opartymi na materiałach typu lit. Po pierwsze nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, po drugie nie borykają się z ograniczeniami w dostawach.