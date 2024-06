Sztuczna inteligencja przeorze firmy. Wiemy, kto może się bać

Czytaj więcej IT Pracownicy IT z mniejszym wzięciem i zagrożeni przez AI. Ciężki los juniora Chociaż branża IT nadal odczuwa skutki spowolnienia, które mocno ograniczyło popyt na pracowników, to przeciętne stawki specjalistów idą w górę. Ale nie wszyscy zyskują. Kto ma lepiej, a kto traci?

Według niego dziś jeszcze wykorzystanie AI w przedsiębiorstwach często ogranicza się do pojedynczych tzw. use-case’ów. – Nie jest to jeszcze technologia wprowadzana w skali całej organizacji. Polski biznes zaczyna dostrzegać potencjał AI i coraz więcej firm inwestuje w jej rozwój. Widać to w danych, ale wiadomo także, że wiele zastosowań AI ma charakter nieoficjalny – jest efektem indywidualnych prób pracowników – wyjaśnia prezes CampusAI. I zastrzega, że nad Wisłą kluczowe wyzwanie stanowi obecnie nie tyle brak wystarczającej liczby specjalistów AI co potrzeba lepszego rozumienia technologii przez kadry zarządzające oraz konieczność inwestycji w odpowiednią infrastrukturę.

Bot odbierze nam pracę lub szansę na awans?

Strach, że boty odbiorą miejsca pracy, nie dziwi. – Rozumiemy te obawy, ponieważ sztuczna inteligencja i automatyzacja mogą zastąpić niektóre zadania, zwłaszcza te powtarzalne lub rutynowe – podkreślał niedawno David Llorente, prezes firmy Narrativa.

Tyle że pracownicy muszą zdać sobie sprawę, że od tej technologii nie ma już odwrotu. – AI rewolucjonizuje rynek pracy na całym świecie, wprowadzając nowe możliwości i tworząc wyzwania dla przedsiębiorstw. Nie tylko automatyzuje rutynowe zadania, ale również otwiera drzwi do innowacji, tworząc nowe miejsca pracy i zmieniając sposób, w jaki firmy działają – zaznacza Cezary Skarżyński, menedżer OVHcloud.

Czytaj więcej IT Nowi królowie IT. Już nie programiści czy developerzy zarabiają najwięcej Nie dostępność pracowników a presja finansowa jest teraz największym wyzwaniem w branży IT. Na najwyższe stawki mogą liczyć specjaliści, którzy pomagają obniżyć koszty.

Efekt? Aż 2/3 polskich przedsiębiorstw już wdrożyło procedury dotyczące stosowania AI przynajmniej dla ogólnodostępnych systemów, a kolejne 30 proc. rozważa ich wprowadzenie. Nie robią tego bez powodu, gdyż – według analiz EY Polska i Cube Research – firmy z wdrożonymi rozwiązaniami AI częściej deklarują dalsze zwiększanie inwestycji (aż 80 proc. z nich potwierdza osiągnięcie zakładanych korzyści).