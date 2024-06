Zęby będą odrastać. Japońscy naukowcy stworzyli przełomowy lek

Badacze twierdzą, że w przypadku dzieci prawdopodobnie wystarczy podanie tylko jednej dawki leku, aby pobudzić rozwój brakującego uzębienia. Następnie naukowcy będą chcieli sprawdzić, jak substancja zadziała u dorosłych, którzy przedwcześnie utracili zęby.

Jak szybko pojawi się nowy lek „na porost zębów”

Pierwsza faza badania odbędzie się w szpitalu w Kioto w Japonii i potrwa 11 miesięcy. Wezmą w niej udział zdrowe osoby, którym brakuje co najmniej jednego zęba. Jeśli badanie zakończy się sukcesem, naukowcy planują rozpocząć podawanie leku dzieciom cierpiącym na wrodzony niedobór zębów (anodoncja), zaczynając od pacjentów w wieku od dwóch do siedmiu lat, którym od urodzenia brakuje co najmniej czterech zębów.

Jeśli te nadchodzące badania okażą się sukcesem, naukowcy twierdzą, że lek może być szeroko dostępny w ciągu sześciu lat i może być stosowany w celu odrastania zębów u pacjentów z wrodzonymi niedoborami, a także u tych, którzy stracili zęby nie tylko z powodu próchnicy, ale także w wyniku urazów mechanicznych.

Odrastanie zębów dla wielu zwierząt to nic nadzwyczajnego. Zęby wymieniają m.in. gady i rekiny. Krokodyle robią to średnio co 20 miesięcy, a aligatory amerykańskie „wymieniają” zęby nawet 50 razy w ciągu całego swojego życia.