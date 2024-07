- Nasza obecna przewaga sztucznej inteligencji, w czasie, gdy narody na całym świecie walczą o większy dostęp do technologii, ułatwi wprowadzenie większej liczby krajów do tej nowej koalicji. Przy tym nie chodzi tylko o eksport technologii, ale eksportowanie wartości, które technologia podtrzymuje – uważa Sam Altman.

Wielki nadzorca AI

Po czwarte, konieczne jest twórcze myślenie o nowych modelach dla świata, aby ustanowić normy w opracowywaniu i wdrażaniu sztucznej inteligencji, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo i zapewnienie odpowiedniej roli krajom biedniejszym południa i inny, które zostały historycznie w tyle. Podobnie jak w przypadku innych kwestii o znaczeniu globalnym, będzie to wymagało zaangażowania się Chin i utrzymania stałego dialogu.

Altman wcześniej już mówił o potrzebie stworzenia czegoś podobnego do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Jego zdaniem można też połączyć sieć instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo sztucznej inteligencji, które są tworzone w krajach takich jak Japonia i Wielka Brytania oraz stworzyć fundusz inwestycyjny, który wspierałby inwestycje w nową technologię kraje, które zobowiązały się przestrzegać demokratycznych protokołów sztucznej inteligencji.

Innym potencjalnym modelem jest Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, która została utworzona przez rząd USA w 1998 roku, mniej niż dekadę po utworzeniu sieci World Wide Web, aby ujednolić sposób poruszania się po świecie cyfrowym. ICANN jest obecnie niezależną organizacją non-profit z całego świata, której zadaniem jest maksymalizacja dostępu do Internetu w celu wsparcia otwartej, połączonej, demokratycznej globalnej społeczności.

- Jeśli chcemy bardziej demokratycznego świata, historia mówi nam, że jedynym wyborem jest opracowanie strategii sztucznej inteligencji, która pomoże ją stworzyć, a narody i technolodzy, którzy mają przewagę, mają obowiązek dokonać tego wyboru – teraz – konkluduje Altman.

Obawy przed Chinami

Altman nie tylko wzywa do budowy zachodniej AI w opozycji do chińskiej, ale i prowadzi działania, które mogą utrudnić Państwu Środka rozwój w tej dziedzinie. Niedawno zablokował użytkownikom z Chin dostęp do ChatGPT. „Podejmujemy kroki, by zablokować ruch API z regionów, w których nie obsługujemy dostępu do usług OpenAI” – poinformowała firma.