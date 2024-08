Sensacyjne odkrycie na dnie oceanu. To ma być źródło niewyczerpanej energii

Pomiędzy Hawajami a zachodnim wybrzeżem Meksyku leży Strefa Clarion Clipperton (Clarion-Clipperton Fracture Zone), niezwykle ważny ekonomicznie punkt na Oceanie Spokojnym. Pod jej dnem kryją się wyjątkowo cenne rudy pierwiastków: kobaltu, molibdenu, manganu, litu i miedzi. Są one wykorzystywane w nowoczesnych technologiach, w tym do produkcji baterii.

Reklama

Tlen nie potrzebuje fotosyntezy

Jednak nowe badania wskazują, że te skały mogą być czymś więcej niż tylko zbiorem cennych materiałów niezbędnych dla gospodarki — produkują one również tlen 4000 metrów pod powierzchnią lustra wody, gdzie światło słoneczne nie jest w stanie dotrzeć. To nieoczekiwane źródło „ciemnego tlenu”, jak się je nazywa, na nowo definiuje rolę, jaką skały odgrywają obecnie. Nowe właściwości skał mogą również zmienić nie tylko nasz pogląd na to, jak życie powstało na tej planecie, ale także potencjał do opanowania innych światów w naszym Układzie Słonecznym.

Czytaj więcej Technologie Domy staną się gigantycznymi bateriami. Za rewolucją w energetyce stoi Polak Badacze z renomowanego MIT zaprezentowali materiał, który pozwoli stawiać budynki i jednocześnie umożliwi magazynowanie w nich prądu. Ma to rozwiązać problem marnotrawienia energii z OZE, która teraz może dać mieszkańcom samowystarczalność.

- Aby na planecie mogło powstać życie tlenowe, musiał być tlen, a według naszej wiedzy zaopatrzenie Ziemi w tlen zaczęło się od organizmów fotosyntetycznych. Teraz wiemy, że jest on wytwarzany w głębinach morskich, gdzie nie ma światła - twierdzi Andrew Sweetman, ekolog głębinowy ze Scottish Association for Marine Science i główny autor badania, w oświadczeniu prasowym. Naukowiec uważa, że musimy ponownie rozważyć pytania takie jak: gdzie mogło się zacząć życie tlenowe?



Bateria, która się nie wyczerpuje

Badania nad tzw. czarnym tlenem rozpoczęły się ponad dekadę temu, kiedy Sweetman zaczął analizować, w jaki sposób poziom tlenu spadał w głębinach oceanu. W 2013 r. czujniki wykazały zwiększone poziomy tlenu w CCZ. Sweetman postanowił sprawdzić dokładniej, o co chodzi. Okazało się, że minerały znajdujące się w tych skałach działają jak rodzaj „geobaterii”, oddzielając wodór i tlen poprzez elektrolizę wody morskiej. Bakterie i archeony (jednokomórkowe organizmy, które żyją i rozwijają się w najbardziej ekstremalnych warunkach, takich jak bardzo gorące, kwaśne lub zasadowe środowisko) mogą wytwarzać „ciemny tlen”.