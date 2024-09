Połączyli AI z tradycyjną chińską medycyną. Niezwykła skuteczność badania

Przyspieszenie diagnostyki i likwidacja kolejek

System AI, wzbogacony o technologię wizji komputerowej, szkolony był na blisko 5,3 tys. obrazów. Do wytrenowania wspomaganych sztuczną inteligencją algorytmów komputerowych w celu przewidywania koloru języka w dowolnych warunkach oświetleniowych wykorzystano sześć algorytmów uczenia maszynowego. Autorzy badania opracowali nowy system obrazowania AI do analizy i ekstrakcji cech koloru języka. Aby przeprowadzić diagnostykę, wystarczy umieścić kamerę w odległości 20 cm od badanego narządu. Opisywany w magazynie „Technologies” wynalazek został uznany jako narzędzie AI, które potencjalnie może stać się pomocne przy przyspieszeniu diagnostyki medycznej i niwelowaniu kolejek, skracając czas oczekiwania do specjalisty lub na zabiegi w szpitalach. Weryfikacja chorób dzięki AI może w tym wypadku znacząco usprawnić pracę medyków.

Czytaj więcej Technologie Ozempicu może zabraknąć. Internet zalewa fala groźnych podróbek Ozempic jest tak popularny, że znów może go zabraknąć w aptekach. Farmaceuci i lekarze przestrzegają przed kupowaniem leku w internecie. Na platformach handlowych jest bowiem coraz więcej podróbek z nieznaną zawartością.

W przyszłości, być może, diagności w ogóle nie będą potrzebni. Profesor Javaan Chahl z UniSA liczy, iż kiedyś wystarczy smartfon z kamerą, by każdy w taki sposób (analizując własny język) był w stanie samodzielnie zdiagnozować dręczącą go przypadłość. – To niedroga i bezpieczna dla użytkownika metoda wykrywania chorób – przekonuje Chachl.