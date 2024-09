Ta technologia „jest jak proch strzelniczy”. Wojna w Ukrainie pokazała jej znaczenie

Autonomiczne drony mają stanowić pierwsze ogniwo reakcji na wezwania ratunkowe osób dzwoniących na alarmowy numer 911 w Teksasie. Tamtejszy wydział policji w Austin oraz lokalny start-up Eve Vehicles ruszają właśnie z projektem, który ma przyspieszyć czas reakcji na wezwanie, a jednocześnie odciążyć załogi ratunkowe, eliminując choćby fałszywe zgłoszenia. Brian Jones, szef policji w Bee Cave na przedmieściach Austin, mówi wprost, że liczy, iż autonomiczne bezzałogowce staną się „oczami i uszami dla ratowników”, którzy będą wysyłani na miejsce zdarzenia.

Latający defibrylator

Bezzałogowce (UAV) z Teksasu mają nie wymagać jakiegokolwiek wsparcia człowieka – będą startować samodzielnie, bez wsparcia ze strony operatora, a gdy nadejdzie czas doładowania baterii lub gdy zespół ratowników przejmie już kontrolę nad zdarzeniem, same wrócą do bazy, by czekać na kolejną misję. Eve Vehicles wskazuje, iż bezzałogowce mają dostarczać ratownikom „wczesnych informacji” o sytuacji np. na miejscu wypadku, aby w ten sposób dyspozytor był w stanie odpowiednio rozdysponować zasoby. Roger Pecina, prezes start-upu, tłumaczył w rozmowie z Fox News, iż na początek do służby wejdą trzy drony. Co ciekawe, rozmieszczone zostaną one w różnych miejscach w całym mieście, co umożliwi – w zależności od lokalizacji zdarzenia – wysyłanie na miejsce najbliżej położonej jednostki. UAV, latające z prędkością ponad 100 km/h i potrafiące utrzymać się w powietrzu przez ponad 40 minut, będą wyposażone w kamery, by na żywo transmitować obraz. Jones wierzy, że takie pojazdy w przyszłości umożliwią choćby lepsze reakcje na coraz częstsze strzelaniny w szkołach, bo dron pomógłby chociaż zlokalizować miejsce, w którym przebywa napastnik, i ocenić poziom zagrożenia. I to jeszcze przed przybyciem policji.

Ale drony mogą nie tylko monitorować, ale również w sposób bardziej aktywny nieść pomoc, dostarczając np. do osób w trakcie zawału defibrylator. To rozwiązanie, które już się sprawdza, choćby w Szwecji. Mats Sällström, dyrektor generalny Everdrone, jednego z takich projektów, wyjaśnia, że UAV jest w stanie precyzyjnie dolecieć do miejsca wypadku, kierując się sygnałem GPS wysyłanym z telefonu osoby dzwoniącej po pomoc (drony z tzw. automatycznymi defibrylatorami zewnętrznymi AED wpięto tam pilotażowo w system krajowego centrum połączeń alarmowych SOS Alarm). Efekty są zaskakująco pozytywne. Naukowcy z Karolinska Institutet ocenili, że drony AED w ponad połowie przypadków wyprzedzały karetkę o średnio trzy minuty. A ten czas, gdy mamy do czynienia z zatrzymaniem akcji serca, decyduje o życiu lub śmierci.

– Użycie AED jest najważniejszym czynnikiem ratującym ludzkie życie – przyznaje Andreas Claesson, adiunkt w Centrum Badań nad Zatrzymaniem Krążenia w Departamencie Badań Klinicznych i Edukacji Karolinska Institutet.