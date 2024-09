Armia USA zyska „polskiego” drona. Stworzyła go firma pioniera helikopterów

Aerial Reconfigurable Embedded System (ARES) to pojazd pionowego startu i lądowania z odchylanym kanałem (VTOL). Oznacza to, że oba napędzające go wirniki mogą się odchylać. Ma też niewielkie skrzydła. Dzięki temu może latać szybciej, efektywniej i z lepszą manewrowością. Ładowność wynosi 1,4 ton, co stanowi aż 40 proc. jego masy startowej. Dysponuje wyjątkową stabilnością podczas czy lądowania w ograniczonej przestrzeni.

Co potrafi ARES?

Elastyczna i modułowa konstrukcja, nad którą firma pracuje już 10 lat, pozwala na przystosowanie drona do szerokiego zakresu misji, w tym walki elektronicznej, transportu personelu i towarów, obserwacji i rozpoznania. Można go nawet wykorzystać jako platformę do ataków kinetycznych. W grę wchodzi też wersja załogowa.

W ramach misji inauguracyjnej ARES-DV wystartował 6 września z lądowiska dla helikopterów West Helipad Piaseckiego w Essington w Pensylwanii. Lot ten zainaugurował eksperymentalny program testów, wspierany przez Siły Powietrzne i Armię Stanów Zjednoczonych, o wartości 37 milionów dolarów. - ARES tworzy nową podstawę dla technologii VTOL stosowanej w logistyce wymagającej dużego ładunku i krytycznej czasowo, kluczowej dla operacji rozproszonych – powiedział Barth Shenk, kierownik programu w Laboratorium Badawczym Sił Powietrznych.