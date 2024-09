Czytaj więcej Biznes Polacy chcą korzystać z urzędników-botów. To szansa na usprawnienie administracji Nasz stosunek do wykorzystania sztucznej inteligencji w administracji publicznej jest zaskakująco pozytywny. Z najnowszych badań wynika, iż niemal dwie trzecie Polaków jest za tym, by do tworzenia cyfrowych usług publicznych zaprząc AI.

Tymczasem na Starym Kontynencie firma Tools for Humanity (TfH) trafiła na rafę. Pojawiły się wątpliwości ze strony organów odpowiadających za ochronę danych osobowych. W efekcie TfH postanowiła zawiesić działania w Hiszpanii i Portugalii, choć wcześniej w każdym z tych krajów weryfikacji poddało się po ok. 0,5 mln osób. Karol Chilimoniuk przekonuje, że wątpliwości urzędników są na bieżąco rozwiewane. – Regulator miał pytania odnośnie do weryfikacji osób niepełnoletnich, stąd zdecydowaliśmy, by w każdej naszej lokalizacji zewnętrzna firma, przed wpuszczeniem zainteresowanej osoby, sprawdziła wiek osoby. To usługa dostępna tylko dla pełnoletnich. Były też pytania o możliwość usunięcia swoich danych z systemu. To też wdrożyliśmy i dziś użytkownik sam decyduje o swoich danych. Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania i konwersację z regulatorami – zapewnia nasz rozmówca.

World ID – dowód bycia człowiekiem

Projekt Worldcoin niewątpliwie budzi sporo kontrowersji i znaków zapytania. Zresztą sami przedstawiciele TfH przyznają, że instytucje odpowiedzialne za ochronę danych mają ciężki orzech do zgryzienia. – Przepisy nie nadążają za nowymi technologiami. Ale nasze rozwiązanie jest potrzebne i bezpieczne. Wchodzimy w erę AI, już widzimy problemy, jakie się pojawiają. Deepfake to technologia zaawansowana i coraz bardziej niebezpieczna w przyszłości. Cyfrowy paszport World ID, potwierdzający nie tyle naszą tożsamość, ile nasze człowieczeństwo stanowi odpowiedź na te wyzwania – twierdzi Karol Chilimoniuk.

Jak się dowiedzieliśmy, Tools for Humanity poinformował już Urząd Ochrony Danych Osobowych o chęci rozpoczęcia tego projektu nad Wisłą. Firma zapewnia, iż przedsięwzięcie spełnia wymogi prawa. – Działamy zgodnie z RODO. Rozmawiamy z bawarskim urzędem danych osobowych, który jest naszym nadzorującym organem i zgodnie z jego zaleceniami wprowadziliśmy rozwiązania, które zwiększają ochronę użytkownika. I tak zdjęcie tęczówki wykonywane przez „orby” zapisywane jest wyłącznie na telefonie użytkownika, co więcej, dane biometryczne zamieniane są na unikalny kod, ciąg zero-jedynkowy, który jest dzielony i przechowywany w kilku cyfrowych sejfach, do których klucz ma tylko użytkownik – wylicza nasz rozmówca. I zaznacza, że dane są anonimizowane, szyfrowane, a do tego nikt poza użytkownikiem nie ma do nich dostępu.

Mimo to UODO już przygląda się projektowi. W biurze prasowym urzędu wskazują na wrażliwość tematu. – Z uwagi na unikalność i stałość danych biometrycznych, przekładających się na ich niezmienność w czasie, wykorzystywanie tych danych powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością i rozwagą – ostrzega UODO.