Kontrowersyjne zmiany w NCBR. Światowe protesty w obronie polskiego naukowca

Kim jest prof. Piotr Sankowski?

Piotr Sankowski to w dziedzinie AI niewątpliwie autorytet. I to nie tylko w naszym kraju. Profesor z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, dotychczasowy lider grupy badawczej w IDEAS NCBR, to naukowiec, który jako pierwszy w Polsce zdobył cztery prestiżowe granty European Research Council. Badania prof. Sankowskiego dotyczą projektowania i analizowania szybkich algorytmów przybliżonych dla problemów, wobec których komputerowe rozwiązanie nie jest możliwe z powodu bardzo czasochłonnych obliczeń.

Piotr Sankowski sprawował funkcję prezesa spółki od jej założenia w 2021 r. Pod koniec września br. ogłosił, że 2 października kończy pracę w IDEAS NCBR. Na stanowisku zastąpi go Grzegorz Borowik, również ekspert AI, choć o znacznie uboższym dorobku naukowym. Ministerstwo Nauki zapewnia, iż procesy wyłonienia nowego prezesa były konkurencyjny i odbył się poprzez „transparentne postępowanie kwalifikacyjne". Z kolei minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski, na antenie TVN24 zapewnił, iż „nie maczał swoich rąk" w procesie wyłonienia nowego prezesa spółki.

Znamienne jest to, że – przy całym zamieszaniu związanym z brakiem wyboru Sankowskiego na kolejną kadencję w IDEAS NCBR – został on wybrany do wygłoszenia inauguracyjnego wykładu podczas dzisiejszej uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego 2024/2025 na Uniwersytecie Warszawskim.

Warto przy tym dodać, że już ponad 2 tys. osób poparło w kilka dni dwa listy otwarte badaczy i entuzjastów AI w sprawie odwołania szefa IDEAS NCBR. Pierwsze osoby protestujące przeciwko odsunięcia prof. Sankowskiego pojawiły się już również przed Sejmem. Warto odnotować, iż pierwszy raz od dawna polska nauka mówi tak wyraźnie i mocno wspólnym głosem.