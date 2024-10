Rewolucyjny test wykryje zagrożenie zawałem serca. Jest tani i szybki

Zawały serca są główną przyczyną zgonów na całym świecie. Wczesna diagnoza ma kluczowe znaczenie dla ratowania życia. Jednak standardowe badania laboratoryjne są nie tylko czasochłonne, ale i kosztowne. Aby temu zaradzić, naukowcy z University of California w Los Angeles opracowali niedrogi papierowy czujnik do wykrywania biomarkerów zawału serca – informuje portal Interesting Engineering.

Jak działa tani i szybki test na zawał

Naukowcy twierdzą, że został zaprojektowany tak, aby zapewniać szybkie wyniki w ciągu zaledwie 15 minut. — Z przyjemnością przedstawiamy to niedrogie, przenośne rozwiązanie, które łączy centralną diagnostykę laboratoryjną z badaniami w punkcie opieki medycznej — mówi Aydogan Ozcan, starszy autor badania. Zapewnia, że ich wynalazek oferuje skuteczną alternatywę dla dużych, drogich instrumentów obecnie używanych w szpitalach. Nowy test jest prosty i tani, może więc być powszechnie stosowany nawet w tych regionach świata, gdzie służba zdrowia nie dysponuje nieograniczonymi funduszami na sprzęt i diagnostykę.

Naukowcy zaprojektowali oparty na papierze bardzo czuły test przepływu pionowego (VFA). Wykrywa on sercową troponinę I (cTnI), białko uwalniane do krwiobiegu, gdy mięsień sercowy jest uszkodzony. Ta innowacyjna platforma to połączenie dwóch potężnych technologii: algorytmów głębokiego uczenia się i zaawansowanej chemii amplifikacji nanocząstek.

Badacze twierdzą, że wyjątkowa czułość tej platformy znacznie przewyższa czułość istniejących urządzeń do użytku przyłóżkowego. Narzędzie spełnia „wymagania kliniczne” w zakresie wykrywania bardzo małych ilości białka troponiny we krwiobiegu. To dokładne wykrywanie może ułatwić wczesną diagnozę ostrego zawału mięśnia sercowego (AMI), czyli zawału serca.