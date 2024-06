„Wojny laserowe”. USA już użyły broni, która wkrótce może zdominować pole walki

To było pierwsze w historii wojskowości rozmieszczenie systemu wykorzystującego energię ukierunkowaną do obrony powietrznej. Nowa broń, czyli Palletized High Energy Laser (P-HEL), opracowana przez amerykańskiego producenta z sektora obronnego BlueHalo w oparciu o 20-kilowatowy system broni laserowej Locust, po raz pierwszy dotarła do bliżej nieokreślonej lokalizacji za granicą i „rozpoczęła działanie operacyjne” w listopadzie 2023 roku.

Mimo iż armia początkowo odmówiła wskazania, dokąd wysłano systemy P-HEL i czy udało im się za ich pomocą „zabić” drona przeciwnika, to przedstawiciel armii potwierdził niedawno, że nowa broń laserowa faktycznie się sprawdziła w neutralizowaniu nadchodzących zagrożeń na Bliskim Wschodzie. – W niektórych przypadkach zadziałała – powiedział magazynowi „Forbes” Doug Bush, zastępca sekretarza armii ds. przejęć, logistyki i technologii. – W odpowiednich warunkach jest bardzo skuteczna w walce z niektórymi zagrożeniami.

Wiadomość o rozmieszczeniu P-HEL pojawia się, gdy armia amerykańska wzmacnia zdolności w zakresie obrony powietrznej w obliczu zmasowanych ataków dronów i rakiet na oddziały amerykańskie dokonywanych przez wspierane przez Iran bojówki na Bliskim Wschodzie, a także na okręty wojenne amerykańskiej marynarki wojennej operujące na Morzu Czerwonym przez rebeliantów Huti. Ataki wzmogły się po ataku Hamasu w Izraelu 7 października zeszłego roku.

60 lat prac nad laserem

Od początku konfliktu Izrael–Hamas Departament Obrony USA sugerował użycie broni laserowej o ograniczonym zasięgu. Pojawienie się P-HEL na Bliskim Wschodzie do użytku operacyjnego jest technologicznym osiągnięciem armii amerykańskiej, która od lat 70. XX wieku aktywnie prowadzi badania związane z bronią o energii kierowanej. Co ważniejsze, może to również stanowić punkt zwrotny dla rozwoju i szerszego wykorzystania broni laserowej przez siły zbrojne na całym świecie.