Mimo prawdziwej eksplozji popularności smartfonów i oglądania na nich wszelkich treści, także filmów, telewizory trzymają się bardzo mocno. Dowód? W 2023 roku na świecie sprzedano 223 mln telewizorów! Okazuje się, że oglądanie filmów i sportu na dużym ekranie a nie podglądanie na smartfonie jest nadal bardziej atrakcyjne niż nam się wydaje. Co więcej, zdaniem prognoz analityków rynku, w tym roku można spodziewać się podobnej ilości.

Znaczna cześć z nich będzie oczywiście podłączona do internetu. Mniejsza już wykracza poza tradycyjne wykorzystanie i współpracuje także ze smartfonami, lodówkami, pralkami i wieloma rodzajami czujników – tworząc ekosystem SmartHome. I to zjawisko w najbliższych latach będzie coraz bardziej powszechne, co oczywiście wiąże się z rozwojem i upowszechnieniem tych rozwiązań. Jak pokazują dane firmy Samsung, Polacy chętnie korzystają z możliwości, jakie dają nowe telewizory. Aż ponad 80 proc. nowych telewizorów Samsung Smart TV w Polsce jest podłączanych do internetu. A łącznie aktywnych TV Samsung podpiętych do internetu jest obecnie w naszym kraju 3,8 mln sztuk!

Z dzisiejszej perspektywy telewizor jest właściwie komputerem. Posiada system operacyjny, aplikacje i jest podłączony do internetu oraz komunikuje się z innym, zewnętrznymi urządzeniami. W jego wnętrzu jest dużo informacji o nas, o tym co oglądamy, z jakich aplikacji korzystamy, nasze loginy i hasła, często takie same jak do poczty internetowej, choć tak nie powinno być.

Przy wyborze telewizora bierzemy najczęściej pod uwagę przekątną ekranu, jakość obrazu, markę producenta, opinie o jego produktach i to, jak długo jest obecny ze swoja ofertą oraz czy jest firmą innowacyjną. Zwykle pomijana jest kwestia bezpieczeństwa i tego, że inne domowe i mobilne urządzenia też łącza się z Internetem i wymieniają dane między sobą. Czy więc kwestia bezpieczeństwa powinna być pomijana i czy jednak powinniśmy np. spytać sprzedawcę o to, jak jest zabezpieczony nasz telewizor?

Kluczowe bezpieczeństwo danych

Ta nowa rola telewizora oznacza wyzwanie w jeszcze jednej, niezwykle ważnej kwestii. Otóż jak w przypadku każdej naszej aktywności w Internecie kluczowe jest bezpieczeństwo, prywatność i ochrona danych osobowych.

Telewizory każdej firmy w tym także Samsung QLED, Neo QLED, OLED czy The Frame podłączony do sieci oznacza, że korzystając z niego przechowujemy w nim wiele naszych wrażliwych danych: PIN, mail, hasła do serwisów VOD, dane adresowe. Samsung odpowiedział na to wyzwanie opracowując system Knox – jeden spójny ekosystem bezpieczeństwa, wspólny dla wszystkich urządzeń Samsung: smartfonów, telewizorów i AGD. Dzięki rozwiązaniu Samsung Knox każda funkcja, aplikacja i platforma jest objęta solidną ochroną potwierdzoną wieloma certyfikatami.

Wysoce wrażliwe dane, takie jak kody PIN lub dane osobowe, są przechowywane w całkowicie odizolowanym, bezpiecznym obszarze, który zapewnia ochronę przed wyciekiem informacji. Usługa Samsung Knox Security zabezpiecza inteligentne urządzenia domowe skomunikowane z telewizorem i automatycznie blokuje nieautoryzowane złośliwe oprogramowanie i witryny phishingowe. Jednym z elementów zapewniania odpowiedniego bezpieczeństwa jest też ochrona telewizora poprzez regularne aktualizacje, audyty i monitoring – a wszystko to dzięki usłudze Regularne Aktualizacje Zabezpieczeń. Knox to kompleksowa ochrona na która składa się warstwa programowa oraz hardware tworzony i chroniony przez firmę Samsung.

Przy wyborze nowego telewizora warto zastanowić się nad jeszcze jedną kwestią: czy mamy inne urządzenia danego producenta – np. smartfon, lodówkę? Oraz czy urządzenia innych producentów na pewno będą się szybko i bezproblemowo łączyć z moim telewizorem, smartfonem? Dziś to już rzeczywistość. Na przykład nowe telewizory Samsung Neo QLED, QLED, OLED czy Samsung The Frame z 2023 i 2024 roku mają wbudowany Hub IoT. Dzięki temu mogę sprawdzić ile lodówka, pralka czy, telewizor zużywają energii, przełączyć je w tryb oszczędny, dostanę powiadomienie że skończyło się pranie itd. Na ekranie telewizora zobaczę wszystkie urządzenia w widoku Mapy 3D i to, które są aktywne. Zarzadzanie tym ekosystemem ułatwi nam Smart Things- jedna aplikacja która pozwala monitorować status podłączonych urządzeń, nawet podczas pobytu poza domem. Możemy także ustawić automatyczne programy dla każdego pomieszczenia, a nawet podzielić się dostępem z członkami rodziny. Aplikacja SmartThings jest dostępna dla smartfonów i tabletów z systemami Android i iOS, oraz telewizorów Smart TV Neo QLED, QLED i OLED oraz tabletach. Ułatwia ona zarządzanie urządzeniami domowymi RTV i AGD, klimatyzacją, oświetleniem czy ogrzewaniem. Pozwala monitorować pracę tych urządzeń oraz zużycie energii czy jakość powietrza.

To kolejny i coraz ważniejszy powód dla którego przy wyborze telewizora, ale także innych urządzeń do naszego domu powinniśmy zadać sobie pytanie. Jak zabezpieczony jest nasz telewizor i czy jego producent potrafi i dokłada starań, aby zabezpieczyć wybrany telewizor, pralkę czy lodówkę. Wartość zabezpieczeń potwierdzają miedzy innymi certyfikaty. Wśród nich znajdują się poświadczenia instytucji państwowych czy agencji bezpieczeństwa np. FIPS 140-2 (Stany Zjednoczone, administracja publiczna), DISA (Stany Zjednoczone, Departament Obrony), BSI (Niemcy), ASD (Australia), NCSC (Wielka Brytania), ANSSI (Francja), CCN (Hiszpania), AIVD (Holandia), Traficom (Finlandia), ISCCC (Chiny). Knox to także certyfikaty związane z bezpiecznymi płatnościami takie Checkout, certyfikat zgodności ze standardem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). To międzynarodowa norma bezpieczeństwa danych dla wszystkich organizacji, które przetwarzają, przechowują lub przesyłają informacje dotyczące kart kredytowych. Przyjęta przez American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard i Visa Inc.

Piotr Stelmachów, Head of Consumer Electronics Division z Samsung Electronics Polska. Przed 13 laty Samsung, jako jedna z pierwszych firm na świecie podłączyła telewizory do Internetu, a już od 10 lat dbamy o ich wysoki poziom bezpieczeństwa. Już wtedy wiedzieliśmy że to kierunek, w którym będą rozwijane nasz domowe urządzenia i dbałość o ich zabezpieczenia będzie z roku na rok coraz bardziej niezbędna. Jako jedyni też wbudowaliśmy w najnowsze telewizory Hub IoT- dzięki któremu możemy zarządzać inteligentnym domem z pilotem lub smartfonem w dłoni siedząc przed ekranem telewizora i korzystając z aplikacji SmartThings. Stworzyliśmy dla smartfonów, telewizorów, urządzeń AGD, czy klimatyzacji jeden spójny system, Knox-, wielopoziomowy kompleks zabezpieczeń doceniany na całym świecie. Obecnie korzysta z niego już ponad 20 tysięcy firm. To niezwykle istotne także w naszym coraz bardziej Inteligentnym Domu. Współczesny Samsung Smart Home to nie tylko urządzenia produkowane przez naszą firmę. Można w nim wykorzystywać rozwiązania ponad 300 marek takie jak czujniki, kamery, zamki, regulatory oświetlenia czy temperatury produkowane przez firmy z całego świata, które muszą spełniać także wysokie wymagania dotyczące poziomu zabezpieczeń. Knox jest tu doskonałym, cenionym i stale wzmacnianym rozwiązaniem.

