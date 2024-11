Tragedia Titana nie zniechęciła chińskich badaczy. Właśnie pobili rekord

Misje realizowano bez większego rozgłosu. Dopiero teraz Pekin chwali się osiągnięciami. Wielu szczegółów wciąż nie podano, ale już wiadomo, że badacze dokonali tego, czego dotąd nikomu się nie udało. Zostało to ujawnione na drugiej Międzynarodowej Konferencji na temat Biologii, Geologii i Środowiska Rowów Hadalowych, która odbyła się w Sanya, na południu wyspy Hajnan. W forum, zorganizowanym przez Instytut Nauki i Inżynierii Głębinowej Chińskiej Akademii Nauk, wzięli udział eksperci z takich krajów jak Dania, Francja, Portugalia, Nowa Zelandia, Chile, Stany Zjednoczone, Indie i Indonezja.

Reklama

Dlaczego Chiny badają głębiny oceaniczne?

Na świecie jest 37 tzw. rowów hadalowych To strefy oceaniczne o głębokości przekraczającej 6000 metrów. Środowisko to charakteryzuje się nie tylko wysokim ciśnieniem czy dziwnymi formami życia, ale także niskimi temperaturami, stałą ciemnością i niezwykle aktywną tektoniką. To zatem wyjątkowo niesprzyjające środowisko dla człowieka, ale nieodkryte obszary z drugiej strony są kluczowe do poszerzenia naszej wiedzy o Ziemi. Badacze morscy z Chin zrobili więc milowy krok w tym kierunku.

Czytaj więcej Technologie Stworzył łódź podwodną Titan. Teraz chce wysłać ludzi na Wenus Guillermo Söhnlein, współzałożyciel OceanGate, firmy, stojącej za misją łodzi podwodnej Titan, która zakończyła się tragedią, ma pomysł na kolejne karkołomne wyzwanie. Chce wysłać tysiąc osób na Wenus, aby rozpocząć jej kolonizację.

Jak podano, przy użyciu specjalistycznej łodzi podwodnej Fendouzhe wykonali kilka rekordowych pod wieloma względami misji. Do tej pory przeprowadzili już wyprawy do Rowu Mariańskiego, Rowu Yap, Rowu Kermadec, Rowu Diamantiny, Strefy Uskoków Wallaby-Zenith, Rowu Jawajskiego (Sundajski), Rowu Kurylsko-Kamczackiego i Rowu Aleuckiego. Naukowcy na całym świecie schodzili już w specjalnych pojazdach głębinowych w niektóre z tych miejsc, ale skala i rozmach badań prowadzonych przez Chiny jest wyjątkowy.