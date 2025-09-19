Choć nowy komputer ma wielokrotnie wyższe możliwości obliczeniowe, to powstał z wykorzystaniem technologii tranzystorowej, która jest stosowana w komputerach konwencjonalnych. To pierwszy komputer kwantowy typu full-stack, który wykorzystuje masowo technologię krzemowych płytek CMOS o średnicy 300 mm oraz pierwszy komputer z krzemowymi spin-kubitami.

Krzemowy moment komputerów kwantowych

Londyński Quantum Motion, który ogłosił powstanie takiego rozwiązania, podkreśla, że to pierwszy komputer kwantowy zbudowany w oparciu o standardowy proces wytwarzania układów scalonych. Kluczowym elementem tego podejścia jest budowa krioelektroniki, która łączy kubity z obwodami sterującymi pracującymi w bardzo niskich temperaturach, co umożliwia znaczne skalowanie procesorów kwantowych.

– To krzemowy moment komputerów kwantowych – stwierdził w komunikacie James Palles Dimmock, dyrektor generalny Quantum Motion. – Pokazujemy, że można zbudować solidny, funkcjonalny komputer kwantowy, wykorzystując najbardziej skalowalną technologię na świecie, który nadaje się do masowej produkcji – dodał.

Firma podkreśla, że jej rozwiązanie z racji rozmiarów jest także dostosowane do centrów danych, zajmując zaledwie trzy 19-calowe szafy serwerowe, w których mieści się chłodziarka rozcieńczająca i zintegrowana elektronika sterująca.