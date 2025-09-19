Aktualizacja: 19.09.2025 18:35 Publikacja: 19.09.2025 12:52
Dzięki nowem rozwiązaniu jeszcze w tej dekadzie na rynek mogą trafić komputery kwantowe o komercyjnym zastosowaniu
Choć nowy komputer ma wielokrotnie wyższe możliwości obliczeniowe, to powstał z wykorzystaniem technologii tranzystorowej, która jest stosowana w komputerach konwencjonalnych. To pierwszy komputer kwantowy typu full-stack, który wykorzystuje masowo technologię krzemowych płytek CMOS o średnicy 300 mm oraz pierwszy komputer z krzemowymi spin-kubitami.
Londyński Quantum Motion, który ogłosił powstanie takiego rozwiązania, podkreśla, że to pierwszy komputer kwantowy zbudowany w oparciu o standardowy proces wytwarzania układów scalonych. Kluczowym elementem tego podejścia jest budowa krioelektroniki, która łączy kubity z obwodami sterującymi pracującymi w bardzo niskich temperaturach, co umożliwia znaczne skalowanie procesorów kwantowych.
– To krzemowy moment komputerów kwantowych – stwierdził w komunikacie James Palles Dimmock, dyrektor generalny Quantum Motion. – Pokazujemy, że można zbudować solidny, funkcjonalny komputer kwantowy, wykorzystując najbardziej skalowalną technologię na świecie, który nadaje się do masowej produkcji – dodał.
Firma podkreśla, że jej rozwiązanie z racji rozmiarów jest także dostosowane do centrów danych, zajmując zaledwie trzy 19-calowe szafy serwerowe, w których mieści się chłodziarka rozcieńczająca i zintegrowana elektronika sterująca.
Sprzęt pomocniczy działa niezależnie od systemu głównego, co umożliwia łatwą integrację ze standardowymi środowiskami centrów danych. Ta modułowa konfiguracja umożliwia modernizację do znacznie większych jednostek QPU bez zmiany fizycznej powierzchni systemu.
Dr Michael Cuthbert, dyrektor NQCC, stwierdził, że instalacja systemu znacząco rozwija możliwości w zakresie testowania komputerów kwantowych.
– Nasze Narodowe Centrum Komputerów Kwantowych oferuje innowatorom wyjątkową przestrzeń do testowania nowych technologii kwantowych. Ta nowa forma komputera kwantowego firmy Quantum Motion przybliży tę przełomową technologię o krok do komercyjnej opłacalności – co może pomóc w rozwoju opieki zdrowotnej poprzez szybsze odkrywanie leków lub wykorzystanie czystej energii poprzez optymalizację sieci energetycznych – wyjaśnia w komunikacie firmy brytyjski minister nauki, Lord Vallance.
W przeciwieństwie do innych podejść do obliczeń kwantowych, architektura Quantum Motion wykorzystuje masową produkcję przemysłowych układów scalonych do produkcji kubitów, wykorzystując standardowe procesy 300 mm w komercyjnych odlewniach układów scalonych. Wszystko zostało zaprojektowane tak, aby obsługiwać miliony kubitów, umożliwiając odporne na błędy, skalowalne i komercyjnie opłacalne obliczenia kwantowe.
– Dzięki dostarczeniu tego systemu jesteśmy na dobrej drodze do wprowadzenia na rynek w tej dekadzie komputerów kwantowych o komercyjnym zastosowaniu – powiedział Hugo Saleh, prezes Quantum Motion. – To podejście zorientowane przede wszystkim na klienta, użytkownika i dewelopera – wykorzystujemy standardowy CMOS, podstawę wszystkich nowoczesnych technologii, od telefonów komórkowych po procesory graficzne AI, aby zapewnić rewolucyjny, kolejny punkt zwrotny w informatyce – dodał.
Oprócz finansowanej przez rząd Wielkiej Brytanii inicjatywy testowania NQCC, Quantum Motion otrzymało niedawno kontrakt SiQEC na projekt krzemowej korekcji błędów kwantowych, mający na celu zademonstrowanie odpornych na błędy obliczeń kwantowych opartych na krzemie i aktywnie uczestniczy w programie QBI prowadzonym przez DARPA.
