Aktualizacja: 18.09.2025 16:12 Publikacja: 18.09.2025 11:58
Wybitny szachista Garri Kasparow przegrał z komputerem Deep Blue w 1997 roku
Foto: Bloomberg
Model Gemini 2.5 Deep Think od Google rozwiązał właśnie zadania, z którymi nie poradził sobie żaden człowiek. Wszystkie wyzwania konkursowe pokonał też system stworzony przez OpenAI. W efekcie Gemini i GPT-5 znalazły się na szczycie podium w Baku.
Podczas 49. Finałów Międzynarodowego Konkursu Programowania Akademickiego (ICPC), które odbyły się w Baku, modele AI po raz pierwszy zmierzyły się z najtęższymi ludzkimi umysłami. W rywalizacji wzięło udział 139 najlepszych zespołów akademickich z całego świata, wyłonionych spośród tysięcy uniwersytetów. W ciągu pięciogodzinnego wyzwania musieli oni rozwiązać 12 złożonych problemów algorytmicznych, gdzie liczyły się tylko perfekcyjne rozwiązania.
Czytaj więcej
W 2025 r. dojdzie do zmiany globalnego lidera na rynku chatbotów – prognozują specjaliści z platf...
Google DeepMind ogłosiło, że jego model Gemini 2.5 Deep Think rozwiązał 10 z 12 zadań, co dałoby mu złoty medal. Co więcej, AI poradziło sobie z „Problemem C” – skomplikowanym wyzwaniem optymalizacyjnym dotyczącym dystrybucji cieczy w sieci rur i zbiorników, z którym nie uporał się żaden ze 139 ludzkich zespołów. Google podało, że Gemini rozwiązał osiem problemów w zaledwie 45 minut, a dwa kolejne w ciągu trzech godzin. Ale firma OpenAI ogłosiła, że osiągnęła jeszcze bardziej imponujący wynik. Według niej, zestaw modeli, w tym GPT-5, osiągnął idealny rezultat, rozwiązując wszystkie 12 problemów konkursowych. GPT-5 miał poprawnie odpowiedzieć na 11 zadań, zaś eksperymentalny model poradził sobie z ostatnim, najtrudniejszym wyzwaniem.
Czytaj więcej
Sukces polskiego inżyniera, który niegdyś związany był z OpenAI. Przemysław Dębiak wygrał w prest...
Konkurencyjne komunikaty obu firm podkreślają zaciętą rywalizację w rozwoju sztucznej inteligencji. Obie strony zaznaczyły, że ich modele opierały się na ogólnym rozumowaniu, a nie na specjalistycznym treningu pod kątem zawodów, co stanowi istotny krok naprzód.
Google DeepMind porównuje osiągnięcie do przełomowych momentów w historii, takich jak zwycięstwo komputera Deep Blue nad Garrim Kasparowem w 1997 r. czy wygrana AlphaGo w Go. Quoc Le, wiceprezes Google DeepMind, określił to jako „moment historyczny w kierunku AGI” (sztucznej inteligencji ogólnej). Jego zdaniem ten postęp „ma potencjał, by odmienić wiele dyscyplin naukowych i inżynierskich”, wskazując na takie dziedziny jak projektowanie leków czy układów scalonych.
Dr Bill Poucher, dyrektor wykonawczy ICPC, nazwał udział AI „kluczowym momentem w definiowaniu narzędzi AI i standardów akademickich potrzebnych następnym pokoleniom”. Entuzjazm studzi jednak prof. Stuart Russell z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley – w jego opinii „twierdzenia o epokowym znaczeniu wydają się przesadzone”. Zauważył, że systemy AI już od pewnego czasu dobrze radzą sobie z zadaniami programistycznymi, a przełom związany z Deep Blue miał „praktycznie zerowy wpływ na rzeczywisty świat zastosowań AI”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Model Gemini 2.5 Deep Think od Google rozwiązał właśnie zadania, z którymi nie poradził sobie żaden człowiek. Wszystkie wyzwania konkursowe pokonał też system stworzony przez OpenAI. W efekcie Gemini i GPT-5 znalazły się na szczycie podium w Baku.
Powszechne korzystanie z popularnych chatbotów może nieść potężne zagrożenia: od ujednolicenia kulturowego, po e...
Dwa pojazdy eVTOL chińskiego giganta Xpeng AeroHT zderzyły się w powietrzu podczas próby przed pokazami lotniczy...
To potężny krok w stronę spersonalizowanej medycyny. Badacze z Niemiec i Danii stworzyli model AI, który niczym...
ChatGPT to dopiero początek. OpenAI wchodzi w robotykę, kompletując zespół badaczy od humanoidów. Firma liczy, ż...
Rynek pracy czekają wyzwania związane ze wzrostem znaczenia AI. Eksperci przestrzegają, że część zawodów może zo...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas