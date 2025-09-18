Model Gemini 2.5 Deep Think od Google rozwiązał właśnie zadania, z którymi nie poradził sobie żaden człowiek. Wszystkie wyzwania konkursowe pokonał też system stworzony przez OpenAI. W efekcie Gemini i GPT-5 znalazły się na szczycie podium w Baku.

„Problem C” rozwiązany

Podczas 49. Finałów Międzynarodowego Konkursu Programowania Akademickiego (ICPC), które odbyły się w Baku, modele AI po raz pierwszy zmierzyły się z najtęższymi ludzkimi umysłami. W rywalizacji wzięło udział 139 najlepszych zespołów akademickich z całego świata, wyłonionych spośród tysięcy uniwersytetów. W ciągu pięciogodzinnego wyzwania musieli oni rozwiązać 12 złożonych problemów algorytmicznych, gdzie liczyły się tylko perfekcyjne rozwiązania.

Google DeepMind ogłosiło, że jego model Gemini 2.5 Deep Think rozwiązał 10 z 12 zadań, co dałoby mu złoty medal. Co więcej, AI poradziło sobie z „Problemem C” – skomplikowanym wyzwaniem optymalizacyjnym dotyczącym dystrybucji cieczy w sieci rur i zbiorników, z którym nie uporał się żaden ze 139 ludzkich zespołów. Google podało, że Gemini rozwiązał osiem problemów w zaledwie 45 minut, a dwa kolejne w ciągu trzech godzin. Ale firma OpenAI ogłosiła, że osiągnęła jeszcze bardziej imponujący wynik. Według niej, zestaw modeli, w tym GPT-5, osiągnął idealny rezultat, rozwiązując wszystkie 12 problemów konkursowych. GPT-5 miał poprawnie odpowiedzieć na 11 zadań, zaś eksperymentalny model poradził sobie z ostatnim, najtrudniejszym wyzwaniem.