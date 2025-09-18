Reklama

AI pokonała najlepszych programistów. To przełom na miarę przegranej Kasparowa

AI od Google i OpenAI zdeklasowała „ludzką” konkurencję podczas światowych finałów najbardziej prestiżowych zawodów programistycznych. Osiągnięcie już porównuje się do historycznego zwycięstwa komputera Deep Blue nad Garrim Kasparowem.

Publikacja: 18.09.2025 11:58

Wybitny szachista Garri Kasparow przegrał z komputerem Deep Blue w 1997 roku

Wybitny szachista Garri Kasparow przegrał z komputerem Deep Blue w 1997 roku

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Model Gemini 2.5 Deep Think od Google rozwiązał właśnie zadania, z którymi nie poradził sobie żaden człowiek. Wszystkie wyzwania konkursowe pokonał też system stworzony przez OpenAI. W efekcie Gemini i GPT-5 znalazły się na szczycie podium w Baku.

„Problem C” rozwiązany

Podczas 49. Finałów Międzynarodowego Konkursu Programowania Akademickiego (ICPC), które odbyły się w Baku, modele AI po raz pierwszy zmierzyły się z najtęższymi ludzkimi umysłami. W rywalizacji wzięło udział 139 najlepszych zespołów akademickich z całego świata, wyłonionych spośród tysięcy uniwersytetów. W ciągu pięciogodzinnego wyzwania musieli oni rozwiązać 12 złożonych problemów algorytmicznych, gdzie liczyły się tylko perfekcyjne rozwiązania.

Konkurencyjne komunikaty obu firm podkreślają zaciętą rywalizację w rozwoju sztucznej inteligencji. Obie strony zaznaczyły, że ich modele opierały się na ogólnym rozumowaniu, a nie na specjalistycznym treningu pod kątem zawodów, co stanowi istotny krok naprzód.

„Zerowy wpływ”, czy „epokowe znaczenie”?

Google DeepMind porównuje osiągnięcie do przełomowych momentów w historii, takich jak zwycięstwo komputera Deep Blue nad Garrim Kasparowem w 1997 r. czy wygrana AlphaGo w Go. Quoc Le, wiceprezes Google DeepMind, określił to jako „moment historyczny w kierunku AGI” (sztucznej inteligencji ogólnej). Jego zdaniem ten postęp „ma potencjał, by odmienić wiele dyscyplin naukowych i inżynierskich”, wskazując na takie dziedziny jak projektowanie leków czy układów scalonych.

Dr Bill Poucher, dyrektor wykonawczy ICPC, nazwał udział AI „kluczowym momentem w definiowaniu narzędzi AI i standardów akademickich potrzebnych następnym pokoleniom”. Entuzjazm studzi jednak prof. Stuart Russell z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley – w jego opinii „twierdzenia o epokowym znaczeniu wydają się przesadzone”. Zauważył, że systemy AI już od pewnego czasu dobrze radzą sobie z zadaniami programistycznymi, a przełom związany z Deep Blue miał „praktycznie zerowy wpływ na rzeczywisty świat zastosowań AI”.

Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja AI

