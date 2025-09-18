Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w Chinach, podczas przygotowań do pięciodniowych targów lotniczych Changchun Air Show. Dwa futurystyczne pojazdy eVTOL (elektryczne pojazdy pionowego startu i lądowania), należące do firmy Xpeng AeroHT, zderzyły się w powietrzu. Jeden z tzw. latających samochodów stanął w płomieniach.

Jak doszło do wypadku?

To pierwszy tego typu wypadek w historii. Maszyny eVTOL, określane jako przyszłość transportu, do tej pory uchodziły raczej za bezpieczne, choć wciąż nie weszły do powszechnego użycia. Jak informuje CNN, powołując się na oświadczenie chińskiej firmy, przyczyną kolizji był „niewystarczający odstęp” między maszynami. Jeden z pojazdów zdołał bezpiecznie wylądować, jednak drugi, z uszkodzonym kadłubem, po uderzeniu w ziemię zapalił się, a kierowca został ranny. Na razie nie wiadomo, jaki jest jego stan. Nagrania z miejsca zdarzenia, które szybko obiegły chińskie media społecznościowe, ukazywały kłęby gęstego dymu unoszące się nad rozbitą maszyną.

Pilot odniósł obrażenia

Przedstawiciele Xpeng AeroHT nieoficjalnie mieli tłumaczyć, że kolizja to efekt akrobacji „w bliskiej formacji”, które miały być wykonywane w trakcie ćwiczeń przed pokazem. Choć firma w oficjalnym komunikacie zapewniła, że „wszyscy obecni na miejscu są bezpieczni”, to według doniesień jeden z pilotów odniósł obrażenia i wymagał hospitalizacji.