W polskim mieście pojawi się autonomiczny tramwaj

– Projekt zakłada opracowanie systemu, który będzie można zainstalować w niemal każdym pojeździe. Naszym celem jest stworzenie możliwie uniwersalnego narzędzia, tak by przewoźnicy mogli je zastosować w eksploatowanym taborze. Tramwaj wyjedzie na tory dopiero wtedy, gdy będziemy mieli pewność, że jest bezpieczny, a jego działanie podlega pełnej kontroli. Kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom i otoczeniu – podkreśla Rafał Cichy, dyrektor Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego.

Autonomiczny pojazd będzie sam rozpoznawał sygnalizację przeznaczoną dla tramwajów, utrzymywał określoną prędkość, zatrzymywał się w wyznaczonych miejscach, i – co najważniejsze – zachowa się prawidłowo we wszystkich sytuacjach, szczególnie tych niebezpiecznych, jakich często jesteśmy świadkami na naszych drogach (np. wtargnięcie pieszego lub wjazd samochodu na czerwonym świetle). Tramwaj musi być bezpieczny zarówno dla pasażerów, jak i innych użytkowników ruchu.

Autonomiczny tramwaj i inteligentna zajezdnia

Tramwaj będzie początkowo wykorzystywany w zajezdni na Franowie, będącej jedną z najnowocześniejszych zajezdni w kraju. MPK Poznań, jako pierwszy przewoźnik w Polsce, zastosowało system DMS, czyli automatycznego zarządzania pracą zajezdni, który wspomaga zarządzanie pracą motorniczych oraz pracowników zaplecza technicznego. System identyfikuje pojazdy, importuje ich dane, szereguje według wyznaczonych kryteriów, wyznacza trasy w zajezdni i miejsca postojowe itp.

– Współpraca nad rozwojem autonomicznego transportu szynowego jest naturalną konsekwencją podjętych działań. Na potrzeby badań udostępniamy teren zajezdni Franowo, wiedzę i doświadczenie w zakresie procesów logistycznych i w zakresie eksploatacji pojazdów, informacje o procedurach obowiązujących podczas prac na zajezdni. Musimy pamiętać, że autonomiczne pojazdy są przyszłością transportu zbiorowego, ale upłynie jeszcze wiele lat, zanim będzie można je wdrożyć w tak złożonych warunkach jak przestrzeń miejska, w której w ciągłym ruchu są także inne pojazdy, rowerzyści, piesi. Elementy systemu, nad którym pracujemy, mogą być jednak przydatne znacznie wcześniej – mówi Krzysztof Dostatni, Prezes Zarządu MPK Poznań Sp. z o. o.

Zajezdnia to jednak początek, a projekt to wieloletnia wizja, której finałem ma być autonomiczny tramwaj na ulicach Poznania. Automatycznie sterowane pojazdy szynowe kursują w wielu miastach, obsługując głównie linie metra i prowadzące do portów lotniczych. Pierwszy na świecie autonomiczny tramwaj testowany był w rzeczywistym ruchu drogowym w niemieckim Poczdamie w 2018 roku. Stanowi on również część projektu badawczego, którego celem jest stworzenie autonomicznej zajezdni tramwajowej w tym mieście.

Projekt „Transport autonomiczny” jest realizowany przez konsorcjum pięciu instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (Łukasiewicz – PIMOT, Łukasiewicz – PIAP, Łukasiewicz – ILOT, Łukasiewicz – IEL, Łukasiewicz – PIT) i jest finansowany ze środków Centrum Łukasiewicz w ramach dotacji celowej. 16 września br. odbyło się podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie.