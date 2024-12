Oszacowano, ile satelitów i śmieci jest na orbicie. Coraz większe ryzyko

Czytaj więcej Technologie Astronomowie: Satelity Elona Muska zasłonią nam kosmos! Ambitny plan dostarczenia wszystkim ludziom na ziemi darmowego i szybkiego internetu ma też swoje ciemne strony. Elon Musk wysłał już na orbitę 120 satelitów, a w planach ma w sumie wysłanie 42 tysięcy. Zdaniem astronomów ziemska orbita będzie tak zagracona, że może uniemożliwić im obserwację kosmosu.

Tymczasem problem zanieczyszczenia orbity się nasila. W sierpniu eksplodował chiński moduł rakietowy, przez co na niskiej orbicie okołoziemskiej pojawiły się tysiące odłamków. W czerwcu nieaktywny rosyjski satelita rozpadł się, rozrzucając w przestrzeni kosmicznej tysiące odłamków, co zmusiło astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej do zastosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa.

Satelity Starlinka zatłoczyły orbitę

Niska orbita okołoziemska jest głównym celem szybko rozwijającego się komercyjnego sektora kosmicznego. W nadchodzących latach przewiduje się wystrzelenie dziesiątek tysięcy kolejnych satelitów. Potencjalne ryzyko finansowe, związane z kolizjami, szacuje się na 556 milionów dolarów w ciągu pięciu lat – podała firma NorthStar Earth & Space z Montrealu.

„Znajdujemy się w krytycznym momencie, jeśli chodzi o wprowadzenie regulacji i struktury w przestrzeni kosmicznej, w celu monitorowania i zarządzania rosnącym zatłoczeniem. Z firmą Starlink, wystrzeliwującą tysiące satelitów rocznie, a Chinami i innymi krajami przygotowującymi się do podobnych działań, wkrótce przekroczymy nośność kluczowych orbit – powiedział dyrektor generalny NorthStar Stewart Bain.

Orbita na wysokości 540–570 km, zarezerwowana dla satelitów internetowych, takich jak Starlink firmy SpaceX, jest szczególnie zatłoczona. Starlink ma 6 764 satelity na orbicie – wynika z raportu Jonathan’s Space Report. Dane SpaceX pokazują, że satelity te wykonały prawie 50 tys. manewrów unikania kolizji w I połowie 2024 roku, prawie dwukrotnie więcej, niż w poprzednich sześciu miesiącach.

Europejska Agencja Kosmiczna, która posiada mniej satelitów niż SpaceX, podała w 2021 roku, że liczba manewrów wzrosła do trzech lub czterech na satelitę w porównaniu z historyczną średnią wynoszącą jeden.