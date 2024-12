Ukraińcy szkolą sztuczną inteligencję filmami z wojny. Wyrastają na potęgę

Ukraina i Rosja już teraz wykorzystują sztuczną inteligencję na polu walki, m.in. do identyfikacji celów, ale „zdolności wojenne” technologii AI mają szybko rosnąć. W tym celu Ukraińcy chcą szkolić systemy sztucznej inteligencji na unikatowych danych. Eksperci twierdzą, że do nauki potrzebny jest duży zbiór takich informacji, ale ten już powstał. Jak donosi Reuters, chodzi o ponad 2 miliony godzin materiałów wideo, jakie udało się zgromadzić w trakcie działań wojennych. „Nagrania z dronów można wykorzystać do szkolenia modeli AI w zakresie podejmowania decyzji na polu bitwy” – cytuje Reuters Ołeksandra Dmitriewa, założyciela OCHI, ukraińskiej organizacji, która zbiera i analizuje wideo dostarczone od początku wojny przez ponad 15 tys. bezzałogowców.

AI zyska wielkie możliwości na polu walki

Materiału jest tyle, że jedna osoba oglądałaby go ciurkiem przez ponad 220 lat. To jednak niezwykle cenna pożywka dla botów. Dmitriew wskazuje, że ta wyjątkowa baza szkoleniowa dla inteligentnych algorytmów może sprawić, iż AI zyska niespotykane wręcz zdolności w zakresie: taktyki walki, wykrywania celów oraz oceny skuteczności systemów uzbrojenia (badając choćby trajektorie i kąty, przy których dana broń jest najskuteczniejsza). Możliwości wykorzystania AI w tym kontekście są gigantyczne. A baza danych nieustanie rośnie – każdego dnia wojny przybywać ma kilka terabajtów nowych nagrań z frontu.

OCHI to nie jedyny projekt zbierania materiałów wideo na Ukrainie. Działa tam bowiem tajny system o nazwie Avengers (wiceminister obrony Ukrainy Kateryna Czernogorenko stwierdziła, że platforma jest unikalnym rozwiązaniem w skali świata). Ta technologia, opracowana przez tamtejsze Centrum Innowacji Ministerstwa Obrony, gromadzi nagrania nie tylko z dronów, ale także kamer monitoringu CCTV, a obraz z systemu podlega analizie AI. Dzięki temu sztuczna inteligencja ma identyfikować nawet 12 tys. rosyjskich celów tygodniowo.

Ukraina zaczyna przodować w sztucznej inteligencji

Wsparcie AI na wojnie jest nie do przecenienia. Eksperci twierdzą, że dzięki zaawansowanej technologii ukraińscy żołnierze i dowódcy mogą szybciej oraz sprawniej podejmować decyzje, a przy tym minimalizowane jest ryzyko popełnienia błędu w wyniku zmęczenia, braku refleksu czy koncentracji, które towarzyszą ludziom w wymagających warunkach bojowych.