To miał być cud medycyny. Badanie wykazało, że bardzo popularny lek może szkodzić

Eksperci zauważają jednak, że leki te oddziałują na wiele części ciała, co może prowadzić zarówno do korzyści, jak i ryzyka dla zdrowia. Daniel Drucker, endokrynolog z Uniwersytetu w Toronto, podkreśla, że dla pracowników służby zdrowia kluczowe jest poznanie dokładnych liczb zdarzeń w każdej grupie badawczej. - Na przykład dwukrotne zmniejszenie ryzyka wystąpienia pewnego schorzenia byłoby znaczące, gdyby zmniejszyło się z 350 do 175 przypadków, ale gdyby zmniejszyło się z 10 do 5 przypadków, miałoby to niewielkie znaczenie kliniczne - wyjaśnia Drucker.

Nowoczesne leki GLP-1, takie jak Ozempic, oferują obiecujące wyniki w zakresie leczenia otyłości i innych schorzeń. Jednak badania takie jak to opublikowane w „Nature Medicine” podkreślają potrzebę dokładniejszego zrozumienia zarówno ich korzyści, jak i potencjalnych zagrożeń. Konieczne są dalsze analizy, aby lepiej ukierunkować stosowanie tych leków w praktyce klinicznej.