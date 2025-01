Brytyjczycy korzystają z usług polskiej firmy. Zna ją każdy chirurg

Start-up, choć jego siedziba znajduje się w Londynie, a jego współtwórcami są Thomas Knox (wcześniej rozwijał m.in. innowacje w znanym biurze podróży online Kiwi.com) oraz dr Peter Rennert, ma silne polskie korzenie.

– Większość naszego zespołu to nasi rodacy, a dwóch z czterech współzałożycieli (oprócz Kozarzewskiego to Aleks Pajewski - red.) oraz większość zespołu inżynierskiego pochodzi z Polski - wyjaśnia Kozarzewski.

Co więcej, start-up, który niedawno został wyróżniony w rankingu w "Forbes - 30 Under 30", ma laboratorium w Warszawie. To m.in. właśnie tu powstają nowatorskie systemy, które pozwalają autonomicznie śledzić i analizować procedury chirurgiczne, wykorzystanie narzędzi i przestrzeganie protokołów w czasie rzeczywistym. Ta technologia - jak twierdzą w VitVio - zwiększa liczbę wykonywanych dziennie operacji i redukuje opóźnienia. Przekonać może się o tym Royal Orthopaedic Hospital NHS Foundation Trust (ROH). Start-up wdrożył tam swoje rozwiązanie. Partnerstwo z tym jednym z największych specjalistycznych oddziałów ortopedycznych w Europie, to dla firmy współtworzonej przez Maksa Kozarzewskiego najlepsza wizytówka (ROH dysponuje bogatym portfolio badawczym ,obejmującym badania kliniczne, czy laboratoryjne, w których badane są nowe opcje leczenia, nowe podejścia do rehabilitacji i terapii, a także nowe urządzenia medyczne).

Operacja pod nadzorem AI

ROH rozpoczął program pilotażowy z medtechem VitVio. Dzięki kamerom i czujnikom zainstalowanym w salach operacyjnych i zintegrowanym z istniejącymi systemami informacji medycznej szpitala, algorytmy AI śledzą i analizując każdy aspekt procedury chirurgicznej — od użycia narzędzi, poprzez przebieg kolejnych etapów operacji, aż po przestrzeganie tzw. protokołów bezpieczeństwa. Dane takie w czasie rzeczywistym są dostępne dla pracowników służby zdrowia za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego (zapewniają aktualizacje postępów operacji, szacunki pozostałego czasu i alerty dotyczące odchyleń od standardowych protokołów). Ów system ułatwia efektywniej planować operacje i alokować niezbędne zasoby. Również po operacji VitVio dostarcza szczegółowe raporty - pokazuje punkty, które można poprawić i usprawnić. Zastosowanie takich technologii ma finalnie, z jednej strony podnieść bezpieczeństwo pacjentów, gdyż, dzięki autonomicznemu śledzeniu procesów chirurgicznych i narzędzi VitVio minimalizuje ryzyko błędu ludzkiego, zaś z drugiej strony - obniżyć koszty szpitala.

Według NHS lista oczekujących na zabieg medyczny w Anglii w kwietniu ub. r. sięgnęła 7,6 mln przypadków, co oznacza trzykrotny wzrost w stosunku do poziomów z 2010 r. Z tego przeszło 302 tys. pacjentów czekało dłużej niż 52 tygodnie, zaś ponad 50 tys. - nawet dłużej 65 tygodni. Analizy pokazują, że koszty operacji stanowią aż 40 proc. wydatków szpitalnych, a prognozy mówią o dalszych wzrostach. Dane płynące zza oceanu również są alarmujące. Statystyki Michigan State University wskazują, iż „nieefektywności w użytkowaniu sprzętu chirurgicznego" generuje ok. 1,8 tys. dol. nieplanowanych kosztów w przeliczeniu na operację. Przy średniej liczbie 744 procedur rocznie, przypadających na salę zabiegową, daje to ok. 1,4 mln dol. kosztów. W USA funkcjonuje niemal 36 tys. sal operacyjnych, więc skumulowane "straty" mogą robić wrażenie.