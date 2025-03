Król rapu i lekarz kotów. Najdziwniejsze zastosowania AI

Rozwój sztucznej inteligencji postępuje w zawrotnym tempie – według danych Statista do 2030 roku jej wartość rynkowa przekroczy 1,8 bln dol. Zastosowania AI wykraczają daleko poza tradycyjne obszary, takie jak analiza danych, automatyzacja procesów czy zwiększenie produktywności. Coraz częściej wkracza w dziedziny nieoczywiste, także te dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla ludzi. Jakie mogą być jej nietypowe zastosowania?

Reklama

Kreatywna AI

Sztuczna inteligencja potrafi nie tylko analizować dane, ale również tworzyć dzieła literackie, muzyczne czy teatralne, a nawet chronić nasze dziedzictwo kulturowe przed niszczącymi czynnikami.

∑ AI jako pisarz i scenarzysta.

Botnik Studios opracowało algorytm, który po przeszkoleniu na książkach J.K. Rowling napisał nowy rozdział opowieści o Harrym Potterze pt: „Harry Potter and the Portrait of What Looked Like a Large Pile of Ash” („Harry Potter i portret czegoś, co wyglądało jak wielka kupa popiołu”). Tekst, choć absurdalny, posiada wewnętrzną logikę. Być może otwiera to drogę do nowego typu beletrystyki czy ghostwritingu.

AI pisze także scenariusze. Instytut Lingwistyki Formalnej i Stosowanej na Uniwersytecie Karola w Czechach uruchomił projekt THEaiTRE. W jego ramach stworzono interaktywne narzędzie do pisania skryptów THEaiTRobot, które wygenerowało scenariusze do dwóch sztuk teatralnych: „When a Robot Writes a Play” oraz „Permeation”, wystawionych w 2021 roku.