Niemniej branżowi analitycy wskazują, że pojawienie się takich rozwiązań to tylko kwestia czasu. – Polska, z dynamicznym rynkiem e-commerce i wysoką otwartością na innowacje, ma potencjał, by być jednym z liderów tej transformacji. Podobnie jak, wprowadzone niemal 15 lat temu, płatności zbliżeniowe, agent płatniczy może wkrótce stać się standardem – najpierw w zakupach online i usługach subskrypcyjnych, a później również w codziennych płatnościach offline – mówi Piotr Herstowski, menedżer ds. rozwoju biznesu w KODA.AI. – Logicznym rozwinięciem tej technologii wydaje się osobisty agent, który nie tylko zamówi zakupy czy odbije kartę w metrze, ale nawet zinterpretuje wyniki badań i ułoży plan diety pod cele zdrowotne – dodaje.

Oznacza to wejście dzięki sztucznej inteligencji na zupełnie nowy poziom, jeśli chodzi o odpowiadanie na potrzeby konsumentów. – Co, jeśli agent uzna, że zakup jakiegoś produktu jest sprzeczny z interesem użytkownika (np. bo mamy nadciśnienie, a lekarz wpisał notatkę do systemu lub bo algorytm tak policzył) i po prostu odrzuci transakcję? Gdzie kończy się wygoda, a zaczyna cyfrowe ubezwłasnowolnienie? To pytanie, które warto postawić teraz – zanim agenci staną się nie tylko pomocnikami, ale też strażnikami naszych decyzji – wskazuje Piotr Herstowski. – Nie chodzi o straszenie – chodzi o świadomość. Technologie takie jak Agent Pay otwierają ogromne możliwości: automatyzację codziennych decyzji, personalizację usług, nowy komfort użytkownika. Lecz jednocześnie zmuszają nas do ponownego przemyślenia, czym będzie wolność w świecie, w którym AI „wie lepiej” – dodaje.

E-handel u progu rewolucji

Bogumił Fedoryj zauważa, że zniknie potrzeba tradycyjnych kampanii marketingowych skierowanych bezpośrednio do klientów. W zamian za to firmy będą musiały optymalizować swoje treści pod kątem algorytmów, które decydują o tym, jakie produkty zostaną zakupione. – SEO przestanie być jedynie narzędziem zwiększania widoczności w wyszukiwarce – stanie się kluczowym elementem strategii sprzedażowej, ponieważ to agenci AI będą decydować, które produkty warto polecić użytkownikowi – mówi ekspert.

Agenci AI mogą też stanowić szansę dla mniejszych sklepów, które dzięki precyzyjnie zoptymalizowanym ofertom i właściwie zaprojektowanym strategiom marketingowym będą mogły konkurować z gigantami. W nowej rzeczywistości decydujące znaczenie będzie miała jakość danych oraz umiejętność ich analizy. Sklepy, które będą potrafiły dostosować swoje produkty i treści do preferencji agentów AI, zyskają przewagę nad tymi, które będą nadal operować według tradycyjnych zasad.

Na razie, jeśli chodzi o wdrożenia AI w handlu, najlepiej nie jest. Z badania EY wynika, że tylko 10 proc. przedsiębiorstw z branży ma za sobą pierwsze działania tego typu. Jednocześnie 89 proc. podmiotów uznało, że sztuczna inteligencja pozwoliła im osiągnąć zamierzone cele. Handel najrzadziej ze wszystkich sektorów (22 proc.) wskazywał, że AI przyczyniło się do redukcji liczby rekrutacji na stanowiska niewymagające doświadczenia.