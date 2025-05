– Chiński model kapitalizmu państwowego może się okazać lepiej przystosowany – uważa Julian Mueller-Kaler z waszyngtońskiego think tanku Stimson Center. – Postęp cyfrowy i technologiczny to dziś kwestie geopolityczne najwyższej wagi – dodał.

Roboty humanoidalne już wkraczają do zakładów produkcyjnych. Firma UBTech z Shenzhen wprowadziła swojego robota Walker S1 do montażu iPhone’ów dla Foxconna. Ponad 500 jej maszyn pracuje w fabrykach samochodów BYD, Geely i FAW-Volkswagen. Leju Robotics, kolejna firma z Shenzhen, wdraża humanoidy do sortowania leków w domach opieki. Przynajmniej 100 jej maszyn dostarczono do producentów samochodów, hal wystawienniczych i uczelni.

Według analityków, w ciągu 5 do 10 lat humanoidy będą powszechnie stosowane w przemyśle, mimo że obecnie nie mają one sensu ekonomicznego dla większości firm i osób, ponieważ są zbyt drogie. W swoim raporcie Citi przewiduje, że humanoidy będą najszybciej rosnącym segmentem rynku robotów. Dzięki temu, że są zaprojektowane na wzór człowieka, będą mogły funkcjonować w istniejącej infrastrukturze bez większych zmian.