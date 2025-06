Prywatna chińska firma Sepoch, we współpracy z gigantem e-commerce Taobao, przeprowadziła próbny lot rakiety wielokrotnego użytku. Rozwiązanie, które kojarzymy głównie z lotów kosmicznych SpaceX, Chińczycy wykorzystali w usługach kurierskich.

Rewolucja w logistyce. Rakieta z paczkami

Test, który zakończył się wodowaniem i odzyskaniem rakiety na morzu, otwiera drogę do rewolucji w globalnej logistyce - podają media w Kraju Środka. Czy uda się skrócić czas dostaw międzykontynentalnych z dni do minut? Wiele wskazuje na to, że tak. Doświadczenie, które przeprowadziła pekińska spółka u wschodnich wybrzeży Chin, przeprowadzono przy użyciu rakiety XZY-1. Na jej pokładzie przetransportowano ponad 20 kg ładunku - były to produkty ze sklepów działających na platformie Taobao, w tym przesyłki z oficjalnego sklepu Biblioteki Narodowej oraz specjalnie przygotowane na tę okazję pamiątkowe pocztówki.

Ważąca 57 ton i mierząca 26,8 m rakieta ze stali nierdzewnej wzbiła się na wysokość 2,5 km i po 125 sekundach lotu wylądowała pionowo na powierzchni morza w pobliżu prowincji Szantung. Start-up przekonuje, że rakietę "odzyskano nienaruszoną, w doskonałym stanie technicznym". Po inspekcji potwierdzono, że kadłub ze stali nierdzewnej nie nosił śladów uszkodzeń ani przecieków, a silniki i elektronika były w sprawne. Po udanym eksperymencie Wei Yi, założyciel Sepoch, wysłał wiadomość: "Przesyłka dostarczona, proszę sprawdzić!".

Gdzie można wykorzystać dostawy rakietami?

Test wykazał, że rakieta spełnia oczekiwane normy w zakresie odporności na ogień, wilgoć i wstrząsy. Czy należąca do Alibaby platforma Taobao zaoferuje takie dostawy swoim klientom. Eksperci uważają, że to raczej plan długoterminowy, choć owa rewolucja właśnie się zaczyna. Obecnie koszty takiej formy dostawy są zbyt wysokie, stąd początkowo technologia ta będzie wykorzystywana do zastosowań specjalnych (np. dostawy w sytuacjach kryzysowych, pomoc w przypadku katastrof). W przyszłości w taki sposób można będzie transportować np. samochody czy małe ciężarówki. Firma planuje przeprowadzenie pierwszej misji orbitalnej z odzyskaniem rakiety do końca br.