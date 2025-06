– Ukraińcy pokazują nam to każdego dnia i wiele możemy się od nich nauczyć – twierdzi amerykański generał. – Niestety, nasza awersja do ryzyka często paraliżuje wdrażanie nowych technologii. Przez wiele lat służby widziałem, jak każdy sekretarz obrony próbował usprawnić proces pozyskiwania nowego sprzętu – zawsze był zbyt długi, zbyt skomplikowany, a sektor prywatny włączany był zbyt późno. Musimy znaleźć złoty środek i działać szybciej, bo przeciwnik nie jest ograniczany takimi normami – kontynuuje. I zaznacza, że zachodnie armie walczą w oparciu o prawo humanitarne i trzy podstawowe zasady: nie odbierać życia ludzkiego bez konieczności, eliminować tylko tych, którzy są niezbędni do realizacji misji, czyli walczyć z przeciwnikiem, a nie z cywilami, stosować tylko tyle siły, ile jest konieczne do osiągnięcia celu.

– To jest nasza tożsamość i tego się trzymamy, nawet w erze wysokich technologii i szybkiego tempa działań – dodaje.

Chiny szykują się do wojny?

Podczas swojego wystąpienia na praskim forum generał Allen ostrzegał, że dzięki AI i chmurze działania zbrojne przyspieszają, zmierzając w kierunku hiperwojny. Jak przekonywał, tempo to będzie rosło. Na znaczeniu zyskiwać będzie przy tym domena cybernetyczna. To właśnie atak na tym poziomie we współczesnym konflikcie wyprzedza działania w sferze fizycznej. Tak było choćby na Ukrainie. Uczestnicy GLOBSEC Forum 2025 wskazali też cyberprzestępcze działania Salt Typhoon i Volt Typhoon. Kampanie hakerskie sponsorowane przez Pekin, ukierunkowane na operatorów telekomunikacyjnych i infrastrukturę krytyczną, oceniono już nie jako ruchy o charakterze szpiegowskim, lecz wprost „działania przygotowawcze na wypadek konfliktu”.

Analitycy podkreślali, że to samo widzieliśmy już na Ukrainie, gdzie pierwszym uderzeniem przed rozpoczęciem wojny był cyberatak. „W Chinach obserwujemy podobne przygotowania – to prawdopodobnie preludium do przyszłych konfliktów. Nie możemy sobie pozwolić na brak monitoringu tych zagrożeń. Problem polega na tym, że nie zawsze możemy mieć pewność, czy te działania są rzeczywiście przygotowaniem do wojny, czy też – jak to się określa w terminologii wojskowej – są to tzw. działania fazy zerowej. Nie wiemy tego na pewno, ale musimy się z tym liczyć” – padło ze sceny na praskim forum.