ChatGPT zyskuje rewolucyjne możliwości. Rafał Brzoska wieszczy przełom

OpenAI na nowo definiuje sposób korzystania z chatbotów – podczas konferencji DevDay 2025 w San Francisco firma zaprezentowała przełomową integrację ChatGPT z aplikacjami zewnętrznymi. Najnowsza odsłona popularnego narzędzia AI, używanego przez ponad 800 mln osób tygodniowo, pozwala nie tylko prowadzić konwersacje, lecz także uruchamiać usługi partnerów takich jak Spotify, Canva, Booking.com, Coursera, Figma, Zillow czy Expedia. I to bez wychodzenia z okienka czatu.

OpenAI tworzy system operacyjny

Rozszerzenia działają intuicyjnie: wystarczy wpisać polecenie „Spotify, przygotuj playlistę na piątek” lub „Zillow, pokaż domy do 700 tys. dol.”, a wybrane aplikacje uruchomią się bezpośrednio w ChatGPT po jednorazowym połączeniu konta i akceptacji uprawnień. Dla firm partnerskich to ogromny impuls (akcje Figma zyskały niemal 16 proc. po prezentacji). Rafał Brzoska, szef InPostu, który – według nieoficjalnych informacji – sam pracuje nad rewolucyjnym narzędziem AI do robienia e-zakupów, już wieszczy przełom. Na platformie X napisał: „Tempo mocno podkręcone, OpenAI właśnie ogłosiło, że ChatGPT będzie sterował zewnętrznymi aplikacjami takimi jak chociażby Spotify, Expedia, Figma itd. Stanie się centrum, które skonsoliduje flow informacji i funkcji wielu aplikacji. To bez wątpienia kolejny, po wejściu w e-commerce, krok milowy”.

Nowa funkcjonalność popularnego bota opiera się na otwartym modelu Context Protocol (MCP) stworzony przez Anthropic. Dzięki temu deweloperzy mogą projektować zarówno proste karty, jak i rozbudowane interfejsy, a ChatGPT integruje się z coraz większą liczbą usług API (już teraz osiąga 6 mld tokenów na minutę). Tych ma szybko przybywać – OpenAI rusza z otwartą rejestracją aplikacji partnerskich, planuje katalog publiczny oraz system monetyzacji z błyskawicznym zakupem usług. W kolejnych miesiącach do platformy dołączyć mają np. DoorDash, OpenTable, Target, Uber, AllTrails, Khan Academy, Instacart czy TripAdvisor.

Jak podkreślił Nick Turley z OpenAI, ChatGPT zmierza do roli „systemu operacyjnego na czacie”, skupiającego najistotniejsze narzędzia cyfrowe w jednym miejscu. Firma ogłosiła start zunifikowanej platformy Kairos, która ma pełnić rolę owego systemu operacyjnego dla aplikacji opartych na AI. Sercem ekosystemu jest nowy, flagowy model językowy GPT-5.