ChatGPT zyskuje rewolucyjne możliwości. Rafał Brzoska wieszczy przełom

OpenAI wdraża pakiet nowych, imponujących możliwości swojego chatbota, a Google i Elon Musk już szykują mocną odpowiedź. Szalony wyścig AI przyspiesza, zapowiadając rewolucję w mediach społecznościowych, e-commerce i grach wideo.

Publikacja: 07.10.2025 13:00

Wyścig AI przyspiesza. Firmy zasypują użytkowników nowinkami w swych botach

Wyścig AI przyspiesza. Firmy zasypują użytkowników nowinkami w swych botach

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

OpenAI na nowo definiuje sposób korzystania z chatbotów – podczas konferencji DevDay 2025 w San Francisco firma zaprezentowała przełomową integrację ChatGPT z aplikacjami zewnętrznymi. Najnowsza odsłona popularnego narzędzia AI, używanego przez ponad 800 mln osób tygodniowo, pozwala nie tylko prowadzić konwersacje, lecz także uruchamiać usługi partnerów takich jak Spotify, Canva, Booking.com, Coursera, Figma, Zillow czy Expedia. I to bez wychodzenia z okienka czatu.

OpenAI tworzy system operacyjny

Rozszerzenia działają intuicyjnie: wystarczy wpisać polecenie „Spotify, przygotuj playlistę na piątek” lub „Zillow, pokaż domy do 700 tys. dol.”, a wybrane aplikacje uruchomią się bezpośrednio w ChatGPT po jednorazowym połączeniu konta i akceptacji uprawnień. Dla firm partnerskich to ogromny impuls (akcje Figma zyskały niemal 16 proc. po prezentacji). Rafał Brzoska, szef InPostu, który – według nieoficjalnych informacji – sam pracuje nad rewolucyjnym narzędziem AI do robienia e-zakupów, już wieszczy przełom. Na platformie X napisał: „Tempo mocno podkręcone, OpenAI właśnie ogłosiło, że ChatGPT będzie sterował zewnętrznymi aplikacjami takimi jak chociażby Spotify, Expedia, Figma itd. Stanie się centrum, które skonsoliduje flow informacji i funkcji wielu aplikacji. To bez wątpienia kolejny, po wejściu w e-commerce, krok milowy”.

Nowa funkcjonalność popularnego bota opiera się na otwartym modelu Context Protocol (MCP) stworzony przez Anthropic. Dzięki temu deweloperzy mogą projektować zarówno proste karty, jak i rozbudowane interfejsy, a ChatGPT integruje się z coraz większą liczbą usług API (już teraz osiąga 6 mld tokenów na minutę). Tych ma szybko przybywać – OpenAI rusza z otwartą rejestracją aplikacji partnerskich, planuje katalog publiczny oraz system monetyzacji z błyskawicznym zakupem usług. W kolejnych miesiącach do platformy dołączyć mają np. DoorDash, OpenTable, Target, Uber, AllTrails, Khan Academy, Instacart czy TripAdvisor.

Jak podkreślił Nick Turley z OpenAI, ChatGPT zmierza do roli „systemu operacyjnego na czacie”, skupiającego najistotniejsze narzędzia cyfrowe w jednym miejscu. Firma ogłosiła start zunifikowanej platformy Kairos, która ma pełnić rolę owego systemu operacyjnego dla aplikacji opartych na AI. Sercem ekosystemu jest nowy, flagowy model językowy GPT-5.

Nadchodzi nowy model Gemini

Firma kierowana przez Sama Altmana zapowiedziała jednak znacznie więcej – m.in. ChatKit, czyli system chatbota, który łatwo wdrożyć na własnych stronach czy w aplikacji lub na stronie internetowej, a także AgentKit – zestaw narzędzi do szybkiego tworzenia agentów (jeden z nich został zbudowany na żywo na scenie, podczas prezentacji, w zaledwie 8 minut). Poza tym pokazano Codex GA (kodowanie za pomocą samego głosu, bez pisania), a także API dla Sora 2 i GPT-5 Pro. Efekt? Oprogramowanie, które kiedyś zajmowało miesiące lub lata, teraz można zbudować w ciągu kilku minut. I to bez zespołu specjalistów, a często nawet pomysłu. Sam Altman pokazał, że ChatGPT to już nie tylko pytania i odpowiedzi w konwersacji z botem, ale też aplikacje, agenci, kodowanie i multimedia.

Działania OpenAI nie pozostają jednak bez odpowiedzi gigantów technologicznych – Google już prowadzi zaawansowane testy nowego, potężnego modelu Gemini 3. Deweloperzy, którzy uzyskali dostęp do wersji Pro w środowisku Google AI Studio, donoszą o skokowym wzroście możliwości, zwłaszcza w zakresie generowania kodu. W sieci influencer z branży AI o pseudonimie Chetaslua opublikował wyniki, według których model był w stanie stworzyć złożoną, 2300-liniową stronę docelową dla usługi SaaS oraz w pełni funkcjonalnego klona serwisu X. Oficjalna zapowiedź Gemini 3 może nastąpić już na dniach (9 października zaplanowano wydarzenie „Gemini at Work”).

Z drugiej strony Google przygotowuje się do bitwy o zaangażowanie użytkowników. Inżynierowie odkryli w kodzie aplikacji Gemini na Androida ślady radykalnego przeprojektowania interfejsu. Obecny, minimalistyczny wygląd chatbota ma zostać zastąpiony przez dynamiczny, przypominający Instagram feed z kolorowymi, wizualnymi sugestiami promptów. To strategiczna zmiana, która ma na celu nie tylko ułatwienie korzystania z aplikacji, ale także zwiększenie jej atrakcyjności w mediach społecznościowych i bezpośrednią rywalizację z viralowym sukcesem aplikacji Sora od OpenAI.

Musk zrobi rewolucję w grach wideo?

Do walki o tron AI włącza się również Elon Musk i jego firma xAI. Niemal równocześnie z doniesieniami z Google i OpenAI, miliarder ogłosił dużą aktualizację dla swojego modelu Grok Imagine – nacisk położono na szybkość generowania wideo. Bot będzie w stanie tworzyć wideo w czasie poniżej 15 sekund. To bezpośrednia odpowiedź na możliwości Sory 2, ale z inną filozofią – zamiast dłuższych, bardziej złożonych klipów, Grok stawia na błyskawiczne tworzenie krótkich form wideo z synchronizacją dźwięku. Nowością jest również interfejs głosowy, pozwalający użytkownikom na natychmiastowe wydawanie poleceń zaraz po uruchomieniu aplikacji. To kolejny krok w stronę uproszczenia interakcji z AI i uczynienia jej bardziej intuicyjną. Co więcej, xAI stawia na kontrowersyjny tryb generowania treści „Spicy”, co ma przyciągnąć użytkowników szukających mniejszych ograniczeń. Choć niektórzy recenzenci wskazują, że jakość generowanych materiałów wciąż może ustępować konkurencji, przewaga w szybkości jest niezaprzeczalnym atutem.

Elon Musk zamierza też wykorzystać sztuczną inteligencję do podboju rynku gier wideo. AI ma zająć się generowaniem takich cyfrowych produktów – Musk podał, że do końca 2026 r. studio xAI wyda pełnoprawną grę wideo. To ruch, który może zrewolucjonizować wart ponad 600 mld dol. rynek gier. Firma już teraz aktywnie rekrutuje tzw. korepetytorów, oferując stawki od 45 do 100 dol. za godzinę. Ci mają uczyć Groka mechanik, projektowania i fabuły gier. Postępy są już widoczne – podczas jednej z demonstracji inżynierowie xAI pokazali, jak Grok 4 w ciągu zaledwie czterech godzin stworzył grywalną strzelankę 3D, samodzielnie generując kod, wyszukując tekstury i importując modele. Wizja Muska jest jasna: stworzyć sztuczną inteligencję, która potrafi nie tylko pomagać w tworzeniu gier, ale samodzielnie je wymyślać, budować i udoskonalać.

Technologie Sztuczna Inteligencja Firmy Google ChatGPT AI OpenAI

