OpenAI zmienia zasady gry. GPT-5.1 ma być inteligentniejszy i bardziej ludzki

To aktualizacja modelu, który zadebiutował w sierpniu. Firma określa ją jako „ulepszenie” GPT-5, które „sprawia, że ChatGPT staje się inteligentniejszy i przyjemniejszy w rozmowie”. Nowa generacja obejmuje dwa warianty: GPT-5.1 Instant i GPT-5.1 Thinking. Pierwszy z nich – jak podaje OpenAI – jest „cieplejszy, mądrzejszy i lepiej wykonuje polecenia” niż poprzednik, a drugi „jest teraz łatwiejszy w zrozumieniu i szybszy przy prostych zadaniach, a także bardziej wytrwały przy złożonych”.

Cieplejszy i bardziej inteligentny ChatGPT

Zapytania użytkowników będą w większości przypadków automatycznie kierowane do modelu, który najlepiej poradzi sobie z odpowiedzią. Oba warianty trafią do użytkowników ChatGPT w tym tygodniu, a starsze modele GPT-5 pozostaną dostępne przez trzy miesiące w menu „legacy models”, zanim zostaną wycofane.

W ramach aktualizacji OpenAI rozszerza również zestaw „osobowości” modeli konwersacyjnych. Nowa lista obejmuje: domyślny (Default), profesjonalny (Professional), przyjazny (Friendly), szczery (Candid), dziwaczny (Quirky), wydajny (Efficient), nerdowski (Nerdy) oraz cyniczny (Cynical).

Firma zapowiedziała też uruchomienie eksperymentu, który pozwoli użytkownikom dostosowywać styl ChatGPT bezpośrednio z poziomu ustawień. Wybrani użytkownicy uzyskają dostęp do tej funkcji jeszcze w tym tygodniu.

„Ponad 800 milionów osób korzysta z ChatGPT – dawno minęły czasy podejścia one-size-fits-all” – napisała w środowym wpisie na Substacku Fidji Simo, dyrektor generalna działu aplikacji OpenAI, cytowana przez The Verge.