OpenAI zmienia zasady gry. GPT-5.1 ma być inteligentniejszy i bardziej ludzki

Mężczyzna skonsultował się z ChatGPT w sprawie zamiennika soli kuchennej i trafił do szpitala z zatruciem
To aktualizacja modelu, który zadebiutował w sierpniu. Firma określa ją jako „ulepszenie” GPT-5, które „sprawia, że ChatGPT staje się inteligentniejszy i przyjemniejszy w rozmowie”. Nowa generacja obejmuje dwa warianty: GPT-5.1 Instant i GPT-5.1 Thinking. Pierwszy z nich – jak podaje OpenAI – jest „cieplejszy, mądrzejszy i lepiej wykonuje polecenia” niż poprzednik, a drugi „jest teraz łatwiejszy w zrozumieniu i szybszy przy prostych zadaniach, a także bardziej wytrwały przy złożonych”.
Zapytania użytkowników będą w większości przypadków automatycznie kierowane do modelu, który najlepiej poradzi sobie z odpowiedzią. Oba warianty trafią do użytkowników ChatGPT w tym tygodniu, a starsze modele GPT-5 pozostaną dostępne przez trzy miesiące w menu „legacy models”, zanim zostaną wycofane.
W ramach aktualizacji OpenAI rozszerza również zestaw „osobowości” modeli konwersacyjnych. Nowa lista obejmuje: domyślny (Default), profesjonalny (Professional), przyjazny (Friendly), szczery (Candid), dziwaczny (Quirky), wydajny (Efficient), nerdowski (Nerdy) oraz cyniczny (Cynical).
Firma zapowiedziała też uruchomienie eksperymentu, który pozwoli użytkownikom dostosowywać styl ChatGPT bezpośrednio z poziomu ustawień. Wybrani użytkownicy uzyskają dostęp do tej funkcji jeszcze w tym tygodniu.
„Ponad 800 milionów osób korzysta z ChatGPT – dawno minęły czasy podejścia one-size-fits-all” – napisała w środowym wpisie na Substacku Fidji Simo, dyrektor generalna działu aplikacji OpenAI, cytowana przez The Verge.
Choć dyrektor generalny firmy, Sam Altman, zapowiadał premierę GPT-5 z wielkim entuzjazmem, faktyczny debiut nie spełnił oczekiwań. Wielu użytkowników ChatGPT było rozczarowanych niewielkimi usprawnieniami i krytykowało decyzję, by GPT-5 stał się domyślnym modelem w aplikacji. Naciski były tak duże, że dzień po premierze OpenAI przywrócił GPT-4o jako opcję do wyboru.
Tymczasem Microsoft, strategiczny partner OpenAI, coraz częściej spogląda na rozwiązania konkurencji – w tym Anthropic. Modele tej firmy zaczęły zasilać m.in. Copilot Researcher, GitHub Copilot, Copilot Studio oraz nowego Office Agenta, który potrafi generować dokumenty Word i prezentacje PowerPoint bezpośrednio z poziomu interfejsu Copilota.
Ogłoszenie GPT-5.1 następuje zaledwie kilka tygodni po premierze przeglądarki ChatGPT Atlas, opartej na sztucznej inteligencji. Jej tryb „agent mode” – dostępny na razie tylko dla użytkowników planów Plus i Pro – działa podobnie jak narzędzie Operator, wykonując działania w przeglądarce w imieniu użytkownika.
