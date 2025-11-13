Reklama
OpenAI zmienia zasady gry. GPT-5.1 ma być inteligentniejszy i bardziej ludzki

OpenAI zaprezentowało GPT-5.1 – nową wersję swojego flagowego modelu językowego. Firma obiecuje, że ChatGPT stanie się „cieplejszy, mądrzejszy i bardziej ludzki” w rozmowie. Użytkownicy zyskają też możliwość wyboru stylu osobowości bota – od profesjonalnego po cyniczny.

Publikacja: 13.11.2025 10:23

Paweł Rożyński

To aktualizacja modelu, który zadebiutował w sierpniu. Firma określa ją jako „ulepszenie” GPT-5, które „sprawia, że ChatGPT staje się inteligentniejszy i przyjemniejszy w rozmowie”. Nowa generacja obejmuje dwa warianty: GPT-5.1 Instant i GPT-5.1 Thinking. Pierwszy z nich – jak podaje OpenAI – jest „cieplejszy, mądrzejszy i lepiej wykonuje polecenia” niż poprzednik, a drugi „jest teraz łatwiejszy w zrozumieniu i szybszy przy prostych zadaniach, a także bardziej wytrwały przy złożonych”.

Cieplejszy i bardziej inteligentny ChatGPT

Zapytania użytkowników będą w większości przypadków automatycznie kierowane do modelu, który najlepiej poradzi sobie z odpowiedzią. Oba warianty trafią do użytkowników ChatGPT w tym tygodniu, a starsze modele GPT-5 pozostaną dostępne przez trzy miesiące w menu „legacy models”, zanim zostaną wycofane.

W ramach aktualizacji OpenAI rozszerza również zestaw „osobowości” modeli konwersacyjnych. Nowa lista obejmuje: domyślny (Default), profesjonalny (Professional), przyjazny (Friendly), szczery (Candid), dziwaczny (Quirky), wydajny (Efficient), nerdowski (Nerdy) oraz cyniczny (Cynical).

Firma zapowiedziała też uruchomienie eksperymentu, który pozwoli użytkownikom dostosowywać styl ChatGPT bezpośrednio z poziomu ustawień. Wybrani użytkownicy uzyskają dostęp do tej funkcji jeszcze w tym tygodniu.

„Ponad 800 milionów osób korzysta z ChatGPT – dawno minęły czasy podejścia one-size-fits-all” – napisała w środowym wpisie na Substacku Fidji Simo, dyrektor generalna działu aplikacji OpenAI, cytowana przez The Verge.

Więcej kontroli dla użytkownika

Choć dyrektor generalny firmy, Sam Altman, zapowiadał premierę GPT-5 z wielkim entuzjazmem, faktyczny debiut nie spełnił oczekiwań. Wielu użytkowników ChatGPT było rozczarowanych niewielkimi usprawnieniami i krytykowało decyzję, by GPT-5 stał się domyślnym modelem w aplikacji. Naciski były tak duże, że dzień po premierze OpenAI przywrócił GPT-4o jako opcję do wyboru.

Tymczasem Microsoft, strategiczny partner OpenAI, coraz częściej spogląda na rozwiązania konkurencji – w tym Anthropic. Modele tej firmy zaczęły zasilać m.in. Copilot Researcher, GitHub Copilot, Copilot Studio oraz nowego Office Agenta, który potrafi generować dokumenty Word i prezentacje PowerPoint bezpośrednio z poziomu interfejsu Copilota.

Ogłoszenie GPT-5.1 następuje zaledwie kilka tygodni po premierze przeglądarki ChatGPT Atlas, opartej na sztucznej inteligencji. Jej tryb „agent mode” – dostępny na razie tylko dla użytkowników planów Plus i Pro – działa podobnie jak narzędzie Operator, wykonując działania w przeglądarce w imieniu użytkownika.

Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja ChatGPT OpenAI

