Gorączka i kaszel to nie wszystko. Objawy Covid-19 mogą zaskoczyć

W środku sezonu jesienno-zimowych infekcji wiele osób zastanawia się, czy dokuczający im katar, kaszel i ból głowy to jedynie przeziębienie, czy może objawy Covid-19. W związku z tym nie powinien dziwić obserwowany ostatnio wzrost zainteresowania tym tematem wśród Polaków.

Objawy COVID-19 ponownie wzbudziły zainteresowanie w sieci: Czego na ich temat szukali Polacy?

Jak wynika z analiz Google Trends, zainteresowanie tematem związanym z objawami Covid-19 utrzymywało się w ostatnich dniach na podobnym, niezbyt wysokim poziomie. Wyraźna zmiana nastąpiła w nocy z 8 na 9 grudnia. Wówczas liczba wyszukiwań frazy „objawy Covid” zaczęła gwałtownie rosnąć, by osiągnąć szczyt we wtorek 9 grudnia o godz. 3:00. Od tego momentu zainteresowanie powoli spadało, jednak jeszcze do godzin wieczornych tego dnia utrzymywało się na dosyć wysokim poziomie. W środę 10 grudnia liczba wyszukiwań frazy „objawy COVID” wróciła do poziomu sprzed wzrostu zanotowanego w nocy z 8 na 9 grudnia.

Jak pokazują analizy Google Trends, internauci wraz z frazą „objawy Covid” wyszukują często również hasła takie jak „Covid objawy 2025” oraz „Covid 2025”. Nieco rzadziej natomiast wpisują w wyszukiwarkę frazę „jakie objawy Covid”.

Nowe warianty Covid-19: Oto, jakie mogą powodować objawy

Obecnie w przypadku Covid-19 dominują dwa nowe podwarianty wirusa SARS-CoV-2 wywodzące się z wariantu Omikron: Stratus (XFG.3) i Nimbus (NB.1.8.1).