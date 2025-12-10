Reklama

Gorączka i kaszel to nie wszystko. Objawy Covid-19 mogą zaskoczyć

Utrata węchu i smaku, gorączka oraz uporczywy kaszel – z tym najczęściej kojarzy się Covid-19. Jednak wraz z kolejnymi wariantami choroby zmienia się katalog jej objawów, który co jakiś czas wzbudza spore zainteresowanie w internecie.

Publikacja: 10.12.2025 14:02

Covid-19 w kolejnej odsłonie. Może dawać nowe objawy

Foto: Adobe Stock

Joanna Kamińska

W środku sezonu jesienno-zimowych infekcji wiele osób zastanawia się, czy dokuczający im katar, kaszel i ból głowy to jedynie przeziębienie, czy może objawy Covid-19. W związku z tym nie powinien dziwić obserwowany ostatnio wzrost zainteresowania tym tematem wśród Polaków.

Objawy COVID-19 ponownie wzbudziły zainteresowanie w sieci: Czego na ich temat szukali Polacy?

Jak wynika z analiz Google Trends, zainteresowanie tematem związanym z objawami Covid-19 utrzymywało się w ostatnich dniach na podobnym, niezbyt wysokim poziomie. Wyraźna zmiana nastąpiła w nocy z 8 na 9 grudnia. Wówczas liczba wyszukiwań frazy „objawy Covid” zaczęła gwałtownie rosnąć, by osiągnąć szczyt we wtorek 9 grudnia o godz. 3:00. Od tego momentu zainteresowanie powoli spadało, jednak jeszcze do godzin wieczornych tego dnia utrzymywało się na dosyć wysokim poziomie. W środę 10 grudnia liczba wyszukiwań frazy „objawy COVID” wróciła do poziomu sprzed wzrostu zanotowanego w nocy z 8 na 9 grudnia.

Jak pokazują analizy Google Trends, internauci wraz z frazą „objawy Covid” wyszukują często również hasła takie jak „Covid objawy 2025” oraz „Covid 2025”. Nieco rzadziej natomiast wpisują w wyszukiwarkę frazę „jakie objawy Covid”.

Nowe warianty Covid-19: Oto, jakie mogą powodować objawy

Obecnie w przypadku Covid-19 dominują dwa nowe podwarianty wirusa SARS-CoV-2 wywodzące się z wariantu Omikron: Stratus (XFG.3) i Nimbus (NB.1.8.1).

Wariant Stratus zidentyfikowany został w styczniu 2025 r. w Azji Południowo-Wschodniej, natomiast Nimbus – w połowie lutego 2025 r. w tym samym rejonie, a ponadto m.in. na zachodnim Pacyfiku. Wariantami tymi, jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), można łatwo zarazić się tak jak poprzednimi, a więc drogą kropelkową, przy czym posiadają one jeszcze większą zdolność infekowania. Nie przyczyniają się jednak do cięższego przebiegu infekcji.

Objawy Covid-19 wywołane przez warianty Stratus i Nimbus częściowo przypominają te znane od dawna. Zalicza się do nich: kaszel, katar, gorączka, ból głowy i mięśni oraz uczucie zmęczenia.

Często jednak pojawiają się inne charakterystyczne objawy, w tym przede wszystkim wyjątkowo silny ból gardła określany przez pacjentów jako uczucie „cięcia gardła przez żyletki”. Ponadto pojawia się chrypka, a także objawy ze strony układu pokarmowego (ból brzucha, biegunka, nudności i wymioty). Nieco rzadziej natomiast dochodzi do utraty węchu i smaku.

Źródło: rp.pl

Zdrowie Choroby COVID-19
