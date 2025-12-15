Reklama

Duża zmiana w ChatGPT już w 2026 roku. OpenAI ma nowy pomysł „dla dorosłych"

OpenAI planuje dużą zmianę w 2026 roku - uruchomienie trybu dla dorosłych w ChatGPT. Dostęp do treści ma być uzależniony od systemu przewidywania wieku, który firma testuje już w wybranych krajach.

Publikacja: 15.12.2025 20:41

W 2026 roku ChatGPT może otrzymać nową funkcję. Czy będą kontrowersje?

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Informację o nowej wersji ChatGPT potwierdziła Fidji Simo, dyrektorka generalna ds. aplikacji w OpenAI, podczas niedawnego briefingu poświęconego GPT-5.2. Zapowiedziała, że planowany debiut trybu dla dorosłych przypadnie na pierwszy kwartał 2026 r., jednak jego wdrożenie zależy od skuteczności nowego modelu AI oceniającego wiek użytkowników. Firma podkreśla, że funkcja nie zostanie uruchomiona, dopóki system nie będzie działał poprawnie.

Dostęp do treści dla dorosłych będzie zależeć od sztucznej inteligencji

OpenAI chce odejść od prostego mechanizmu „potwierdź swój wiek”, znanego z wielu serwisów internetowych. Zamiast polegać na deklaracjach użytkowników, firma rozwija rozwiązanie, które ma wnioskować o prawdopodobnym wieku na podstawie zachowania i kontekstu rozmowy. Model ma automatycznie rozpoznawać, kiedy użytkownik ma mniej niż 18 lat, a następnie stosować odpowiednie filtry treści i zabezpieczenia. OpenAI testuje już jego działanie w kilku krajach, sprawdzając, czy potrafi identyfikować nastolatków i jednocześnie nie mylić dorosłych.

Nowa wersja ChatGPT bez cenzury

Jak donosi TechRadar, tryb dla dorosłych nie musi ograniczać się do nagości i treści o charakterze erotycznym. Z wypowiedzi Sama Altmana i innych osób wynika, że może chodzić także o dopuszczenie rozmów na tematy dotąd blokowane przez filtry treści jako nieprzyjazne dla całej rodziny.

Przewidywanie wieku nie jest jednak łatwym zadaniem. Większość systemów bazuje na danych przesyłanych przez użytkowników lub rozpoznawaniu twarzy, tymczasem OpenAI stawia na interpretację behawioralną. Firma chce oceniać dojrzałość użytkowników na podstawie sposobu prowadzenia rozmów i tego, o czym chcą rozmawiać.

Jednak błędy systemu przewidywania wieku mogą mieć konsekwencje prawne lub biznesowe. Do tego należy dodać wzmożoną kontrolę ze strony instytucji publicznych, w związku z tym, że rządy na świecie przygotowują lub już egzekwują nowe regulacje związane z weryfikacją wieku w internecie. Mimo to OpenAI ocenia, że nowa funkcja będzie mogła być traktowana zarówno jako ulepszenie doświadczenia użytkownika, jak i środek zapewniający zgodność z przepisami.

Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja ChatGPT
