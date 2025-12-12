Reklama

OpenAI rusza z nowym modelem ChatGPT. Ma przewyższać profesjonalistów

OpenAI oficjalnie zaprezentowało swój najnowszy i najbardziej zaawansowany model sztucznej inteligencji – GPT-5.2. Ma być „autonomicznym, niezastąpionym współpracownikiem”. Prezes firmy Sam Altman chwali się wynikami tej AI.

Publikacja: 12.12.2025 12:16

Sam Altman, prezes OpenAI, szybko odpowiedział na zagrożenie ze strony Google'a

Foto: Kosuke Okahara/Bloomberg

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe rozwiązania wprowadza model GPT-5.2?
  • Jak zmieni się ChatGPT?
  • Jakie są koszty korzystania z nowego modelu od OpenAI?

Premiera GPT-5.2 jest kulminacją intensywnego okresu wewnątrz firmy, określonego mianem „code red”. OpenAI ogłosiła go w reakcji na debiut konkurencyjnego modelu Gemini 3 od Google. Sam Altman, prezes OpenAI, przyznał, że choć produkt Google’a okazał się mniejszym zagrożeniem dla statystyk firmy niż początkowo sądzono, mobilizacja zespołu pozwoliła na przyspieszenie prac nad narzędziem, które ma zdefiniować na nowo standardy pracy profesjonalnej. I oto jest GPT-5.2.

Nowy standard w biznesie i kodowaniu

Głównym celem GPT-5.2 nie jest tylko bycie „mądrzejszym” chatbotem, ale – jak podają twórcy ChatGPT – stanie się niezastąpionym, autonomicznym współpracownikiem w środowisku korporacyjnym. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez OpenAI, model ten został zaprojektowany z myślą o długoterminowej obsłudze agentów i skomplikowanych, wieloetapowych projektach. Firma chwali się imponującymi wynikami w nowym teście porównawczym GDPval – w badaniu tym, obejmującym precyzyjnie zdefiniowane zadania z 44 różnych zawodów, wariant GPT-5.2 Thinking osiągnął wyniki na poziomie eksperta lub wyższe. Według ocen niezależnych sędziów, model dorównuje czołowym specjalistom branżowym lub ich przewyższa w aż blisko 71 proc. zadań opartych na wiedzy.

Szczególny nacisk położono na konkretne zastosowania biznesowe. W wewnętrznych testach symulujących pracę młodszego analityka bankowości inwestycyjnej – takich jak tworzenie modeli sprawozdań finansowych dla spółek z listy „Fortune 500” czy budowa modeli wykupu lewarowanego (LBO) – nowa wersja AI odnotowała wzrost wydajności o ponad 9 proc. względem poprzednika. Użytkownicy biznesowi mają odczuć te zmiany w postaci realnych oszczędności czasu (intensywnie korzystający z AI testerzy zgłaszają podobno oszczędność rzędu 10 godzin tygodniowo).

Równie imponująco wyglądają statystyki dotyczące programowania. W rygorystycznym teście SWE-Bench Pro, który symuluje rzeczywistą inżynierię oprogramowania w czterech językach, GPT-5.2 Thinking ustanowił nowy rekord. Wynik? 55,6 proc., co oznacza, że model znacznie lepiej radzi sobie z debugowaniem kodu produkcyjnego, tzw. refaktoryzacją i wdrażaniem nowych funkcji przy minimalnym nadzorze człowieka. Co istotne, firma znacząco zredukowała poziom halucynacji – w przypadku zapytań technicznych współczynnik błędnych odpowiedzi spadł o 38 proc. Warto jednak zaznaczyć, iż model Opus 4.5 od Anthropic osiąga wyższe noty w teście SWE-Bench Verified.

Trzy wersje – taki będzie ChatGPT

Wraz z premierą, OpenAI wprowadza nową strukturę dostępności modelu w ChatGPT, dzieląc go na trzy warianty: Instant, Thinking oraz Pro. Wersja Instant, dostępna dla płatnych użytkowników od czwartku, stawia na szybkość i naturalność konwersacji, służąc jako codzienny asystent. Wariant Thinking to potężne narzędzie do głębokiej analizy, planowania i kodowania, zdolne do przetwarzania setek tysięcy tokenów bez utraty wątku. Z kolei GPT-5.2 Pro pozycjonowany jest jako najinteligentniejsza opcja do zadań wymagających najwyższej precyzji, takich jak zaawansowane badania naukowe (wynik 93,2 proc. w teście GPQA Diamond).

Nowe modele mocno stawiają na bezpieczeństwo – wyposażono je w ulepszone mechanizmy wykrywania treści związanych z samookaleczeniem czy problemami psychicznymi, a także system przewidywania wieku użytkownika, mający chronić osoby poniżej 18. roku życia.

Dla programistów nowy model jest już dostępny w API. Choć cena za token jest wyższa niż w przypadku GPT-5.1 (1,75 dol. za milion tokenów wejściowych), OpenAI przekonuje, że dzięki wyższej inteligencji modelu, wykonanie zadań wymaga mniejszej liczby kroków, co finalnie może obniżyć koszty operacyjne. Firma podała, że infrastrukturę obliczeniową dla tego przedsięwzięcia zapewniają partnerzy technologiczni: Microsoft i Nvidia. OpenAI potwierdziło również, że na razie nie planuje wycofywania starszych modeli (GPT-5.1, GPT-5, GPT-4.1) z oferty API.

Źródło: rp.pl

