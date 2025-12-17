Coraz więcej pracowników korzysta z AI. Oto zadania, do których najczęściej ją wykorzystują

Aktualizacja: 17.12.2025 16:24 Publikacja: 17.12.2025 14:11
Według badań Gallupa w III kw. 2025 r. 10 proc. pracowników w USA korzystało codziennie z AI. Prawie jedna czwarta robiła to kilka razy w tygodniu lub częściej
Z badań przeprowadzonych przez Gallupa w USA wynika, że między II a III kw. 2025 r. odsetek pracowników korzystających z AI co najmniej raz w roku wzrósł z 40 proc. do 45 proc. Częste korzystanie (kilka razy w tygodniu lub częściej) zwiększyło się z 19 proc. do 23 proc., natomiast codzienne użycie wzrosło z 8 do 10 proc.
Wzrosty wyglądają jeszcze bardziej spektakularnie, jeśli najnowsze dane zestawimy z pomiarami prowadzonymi przez Gallupa w II kw. 2024 i 2023 r. W II kw. 2024 r. kilka razy w roku lub częściej z AI korzystało 27 proc. pracowników. Kilka razy w tygodniu lub częściej – 12 proc., codziennie – 4 proc. Dane za II kw. 2023 r. wyglądają następująco:
Uczestnicy najnowszego badania Gallupa odpowiadali również na pytanie: „W jaki sposób obecnie wykorzystujesz sztuczną inteligencję (AI) do wspierania swojej pracy?”. 42 proc. stwierdziło, że używa AI do konsolidowania informacji lub danych, 41 proc. wskazało na generowanie pomysłów, 36 proc. – naukę nowych rzeczy. 34 proc. badanych używa jej do automatyzacji podstawowych zadań, 20 proc. – do identyfikowania problemów, 13 proc. – do interakcji z klientami, 11 proc. – do współpracy ze współpracownikami. 11 proc. badanych wybrało opcję „Inne”. 9 proc. wskazało na odpowiedź „Do tworzenia prognoz/przewidywań”, a 8 proc. – odpowiedź „Do uruchamiania, obsługi lub monitorowania złożonych urządzeń lub sprzętu”.
„Sposoby wykorzystania AI przez pracowników nie zmieniły się istotnie w porównaniu z pierwszym pomiarem Gallupa z drugiego kwartału 2024 r.” – czytamy w komunikacie Gallupa.
Z najnowszego badania Gallupa wynika, że z AI korzystało co najmniej kilka razy w roku 76 proc. pracowników w branży technologii lub systemów informatycznych, 58 proc. pracujących w finansach oraz 57 proc. wykonujących tzw. usługi profesjonalne (ang. professional services – szeroka grupa zawodów wymagających wiedzy specjalistycznej, zaliczani są do niej np. prawnicy, architekci czy analitycy danych). „Dla porównania, w sektorach z większym udziałem pracowników liniowych tylko 33 proc. zatrudnionych w handlu detalicznym, 37 proc. w ochronie zdrowia i 38 proc. w przemyśle deklarowało korzystanie z AI w pracy z taką samą częstotliwością” – informuje Gallup. Pracownicy liniowi (ang. frontline positions) to w USA określenie dla zawodów, w których pracownicy mają bezpośredni, codzienny kontakt z klientami, pacjentami lub użytkownikami usług albo wykonują fizyczną lub polegającą na osobistym świadczeniu usług (do frontline positions zalicza się np. policjantów, sprzedawców w sklepach, recepcjonistów w hotelach, pielęgniarki, kierowców itd.).
Gallup pytał także ankietowanych o to, jakie rodzaje AI najczęściej wykorzystują w pracy. Sześciu na dziesięciu wskazało chatboty lub wirtualnych asystentów. Kolejną najczęściej wskazywaną kategorią były narzędzia AI do pisania i edycji tekstu (36 proc.), a następnie asystenci programowania AI (14 proc.).
W swoim badaniu Gallup pytał również o to, co pracownicy wiedzą o wdrażaniu AI w ich organizacjach. W III kw. br. 37 proc. pracowników stwierdziło, że ich organizacja wdrożyła technologie AI w celu poprawy produktywności, efektywności i jakości. Czterdzieści procent odpowiedziało, że ich organizacja tego nie zrobiła, a 23 proc. przyznało, że nie wie.
„Odsetek osób, które nie wiedziały, był niższy niż odsetek pracowników korzystających z AI w pracy co najmniej kilka razy w ciągu ostatniego roku, ale wyższy niż udział osób deklarujących częste korzystanie. Ta luka sugeruje, że część pracowników używała prywatnych narzędzi AI lub korzystała z AI bez świadomości strategii swojej organizacji w tym zakresie” – czytamy.
Najnowsze wyniki badania Gallup Workforce opierają się na reprezentatywnej ogólnokrajowej ankiecie przeprowadzonej wśród 23 068 dorosłych Amerykanów zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Badanie zrealizowano online w dniach 5–19 sierpnia 2025 r. za pośrednictwem panelu Gallupa.
