Coraz więcej pracowników korzysta z AI. Oto zadania, do których najczęściej ją wykorzystują

korzystanie z AI codziennie – 4 proc. badanych.

W jaki sposób pracownicy wykorzystują AI?

Uczestnicy najnowszego badania Gallupa odpowiadali również na pytanie: „W jaki sposób obecnie wykorzystujesz sztuczną inteligencję (AI) do wspierania swojej pracy?”. 42 proc. stwierdziło, że używa AI do konsolidowania informacji lub danych, 41 proc. wskazało na generowanie pomysłów, 36 proc. – naukę nowych rzeczy. 34 proc. badanych używa jej do automatyzacji podstawowych zadań, 20 proc. – do identyfikowania problemów, 13 proc. – do interakcji z klientami, 11 proc. – do współpracy ze współpracownikami. 11 proc. badanych wybrało opcję „Inne”. 9 proc. wskazało na odpowiedź „Do tworzenia prognoz/przewidywań”, a 8 proc. – odpowiedź „Do uruchamiania, obsługi lub monitorowania złożonych urządzeń lub sprzętu”.

„Sposoby wykorzystania AI przez pracowników nie zmieniły się istotnie w porównaniu z pierwszym pomiarem Gallupa z drugiego kwartału 2024 r.” – czytamy w komunikacie Gallupa.

Które grupy pracowników korzystają z AI najczęściej?

Z najnowszego badania Gallupa wynika, że z AI korzystało co najmniej kilka razy w roku 76 proc. pracowników w branży technologii lub systemów informatycznych, 58 proc. pracujących w finansach oraz 57 proc. wykonujących tzw. usługi profesjonalne (ang. professional services – szeroka grupa zawodów wymagających wiedzy specjalistycznej, zaliczani są do niej np. prawnicy, architekci czy analitycy danych). „Dla porównania, w sektorach z większym udziałem pracowników liniowych tylko 33 proc. zatrudnionych w handlu detalicznym, 37 proc. w ochronie zdrowia i 38 proc. w przemyśle deklarowało korzystanie z AI w pracy z taką samą częstotliwością” – informuje Gallup. Pracownicy liniowi (ang. frontline positions) to w USA określenie dla zawodów, w których pracownicy mają bezpośredni, codzienny kontakt z klientami, pacjentami lub użytkownikami usług albo wykonują fizyczną lub polegającą na osobistym świadczeniu usług (do frontline positions zalicza się np. policjantów, sprzedawców w sklepach, recepcjonistów w hotelach, pielęgniarki, kierowców itd.).

Gallup pytał także ankietowanych o to, jakie rodzaje AI najczęściej wykorzystują w pracy. Sześciu na dziesięciu wskazało chatboty lub wirtualnych asystentów. Kolejną najczęściej wskazywaną kategorią były narzędzia AI do pisania i edycji tekstu (36 proc.), a następnie asystenci programowania AI (14 proc.).