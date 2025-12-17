Reklama

Coraz więcej pracowników korzysta z AI. Oto zadania, do których najczęściej ją wykorzystują

Rośnie odsetek pracowników korzystających ze sztucznej inteligencji w miejscu pracy. Najczęściej jest wykorzystywana do konsolidowania informacji lub danych, generowania pomysłów, oraz nauki nowych rzeczy.

Publikacja: 17.12.2025 14:11

Według badań Gallupa w III kw. 2025 r. 10 proc. pracowników w USA korzystało codziennie z AI. Prawie

Według badań Gallupa w III kw. 2025 r. 10 proc. pracowników w USA korzystało codziennie z AI. Prawie jedna czwarta robiła to kilka razy w tygodniu lub częściej

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jakim celu pracownicy najczęściej korzystają ze sztucznej inteligencji?
  • Jak zmienia się odsetek pracowników korzystających z AI?
  • Czy są zauważalne różnice w korzystaniu z AI pomiędzy różnymi branżami?
  • Jaki rodzaj narzędzi AI jest najczęściej używany przez pracowników?

Z badań przeprowadzonych przez Gallupa w USA wynika, że między II a III kw. 2025 r. odsetek pracowników korzystających z AI co najmniej raz w roku wzrósł z 40 proc. do 45 proc. Częste korzystanie (kilka razy w tygodniu lub częściej) zwiększyło się z 19 proc. do 23 proc., natomiast codzienne użycie wzrosło z 8 do 10 proc.

Wzrosty wyglądają jeszcze bardziej spektakularnie, jeśli najnowsze dane zestawimy z pomiarami prowadzonymi przez Gallupa w II kw. 2024 i 2023 r. W II kw. 2024 r. kilka razy w roku lub częściej z AI korzystało 27 proc. pracowników. Kilka razy w tygodniu lub częściej – 12 proc., codziennie – 4 proc. Dane za II kw. 2023 r. wyglądają następująco:

  • korzystanie z AI w pracy kilka razy w roku lub częściej – 21 proc. badanych,
  • korzystanie kilka razy w tygodniu lub częściej – 12 proc.,
Reklama
Reklama
  • korzystanie z AI codziennie – 4 proc. badanych.

W jaki sposób pracownicy wykorzystują AI?

Uczestnicy najnowszego badania Gallupa odpowiadali również na pytanie: „W jaki sposób obecnie wykorzystujesz sztuczną inteligencję (AI) do wspierania swojej pracy?”. 42 proc. stwierdziło, że używa AI do konsolidowania informacji lub danych, 41 proc. wskazało na generowanie pomysłów, 36 proc. – naukę nowych rzeczy. 34 proc. badanych używa jej do automatyzacji podstawowych zadań, 20 proc. – do identyfikowania problemów, 13 proc. – do interakcji z klientami, 11 proc. – do współpracy ze współpracownikami. 11 proc. badanych wybrało opcję „Inne”. 9 proc. wskazało na odpowiedź „Do tworzenia prognoz/przewidywań”, a 8 proc. – odpowiedź „Do uruchamiania, obsługi lub monitorowania złożonych urządzeń lub sprzętu”.

Czytaj więcej

Eksperci uczulają, że za rozwojem AI nie podążają adekwatne regulacje dotyczące bezpieczeństwa
Technologie
„Ostateczne ryzyko” rozwoju AI. Współzałożyciel Anthropic wskazuje ważną datę

„Sposoby wykorzystania AI przez pracowników nie zmieniły się istotnie w porównaniu z pierwszym pomiarem Gallupa z drugiego kwartału 2024 r.” – czytamy w komunikacie Gallupa.

Które grupy pracowników korzystają z AI najczęściej?

Z najnowszego badania Gallupa wynika, że z AI korzystało co najmniej kilka razy w roku 76 proc. pracowników w branży technologii lub systemów informatycznych, 58 proc. pracujących w finansach oraz 57 proc. wykonujących tzw. usługi profesjonalne (ang. professional services – szeroka grupa zawodów wymagających wiedzy specjalistycznej, zaliczani są do niej np. prawnicy, architekci czy analitycy danych). „Dla porównania, w sektorach z większym udziałem pracowników liniowych tylko 33 proc. zatrudnionych w handlu detalicznym, 37 proc. w ochronie zdrowia i 38 proc. w przemyśle deklarowało korzystanie z AI w pracy z taką samą częstotliwością” – informuje Gallup. Pracownicy liniowi (ang. frontline positions) to w USA określenie dla zawodów, w których pracownicy mają bezpośredni, codzienny kontakt z klientami, pacjentami lub użytkownikami usług albo wykonują fizyczną lub polegającą na osobistym świadczeniu usług (do frontline positions zalicza się np. policjantów, sprzedawców w sklepach, recepcjonistów w hotelach, pielęgniarki, kierowców itd.).

Gallup pytał także ankietowanych o to, jakie rodzaje AI najczęściej wykorzystują w pracy. Sześciu na dziesięciu wskazało chatboty lub wirtualnych asystentów. Kolejną najczęściej wskazywaną kategorią były narzędzia AI do pisania i edycji tekstu (36 proc.), a następnie asystenci programowania AI (14 proc.).

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

W 2026 roku ChatGPT może otrzymać nową funkcję. Czy będą kontrowersje?
Technologie
Duża zmiana w ChatGPT już w 2026 roku. OpenAI ma nowy pomysł „dla dorosłych"

Pracownicy korzystają z prywatnych narzędzi AI

W swoim badaniu Gallup pytał również o to, co pracownicy wiedzą o wdrażaniu AI w ich organizacjach. W III kw. br. 37 proc. pracowników stwierdziło, że ich organizacja wdrożyła technologie AI w celu poprawy produktywności, efektywności i jakości. Czterdzieści procent odpowiedziało, że ich organizacja tego nie zrobiła, a 23 proc. przyznało, że nie wie.

„Odsetek osób, które nie wiedziały, był niższy niż odsetek pracowników korzystających z AI w pracy co najmniej kilka razy w ciągu ostatniego roku, ale wyższy niż udział osób deklarujących częste korzystanie. Ta luka sugeruje, że część pracowników używała prywatnych narzędzi AI lub korzystała z AI bez świadomości strategii swojej organizacji w tym zakresie” – czytamy.

Najnowsze wyniki badania Gallup Workforce opierają się na reprezentatywnej ogólnokrajowej ankiecie przeprowadzonej wśród 23 068 dorosłych Amerykanów zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Badanie zrealizowano online w dniach 5–19 sierpnia 2025 r. za pośrednictwem panelu Gallupa.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja Praca Rynek pracy USA
Do wykonywania zadań służbowych pracownicy wykorzystują prywatne konta w chatbotach
Technologie
Shadow AI to już plaga. Nowe badania pokazują skalę niebezpieczeństwa
Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podczas konferencji prasowej w siedzibie resortu w Warsza
Biznes
Polskie firmy chcą zamrożenia AI Act
Eksperci apelują o regulacje prawne chatbotów AI z otwartym dostępem dla dzieci i nastolatków
Technologie
„On mnie rozumie, rodzice nie". Nastolatki uciekają do chatbotów AI, a eksperci biją na alarm
Eksperci uczulają, że za rozwojem AI nie podążają adekwatne regulacje dotyczące bezpieczeństwa
Technologie
„Ostateczne ryzyko” rozwoju AI. Współzałożyciel Anthropic wskazuje ważną datę
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
W 2026 roku ChatGPT może otrzymać nową funkcję. Czy będą kontrowersje?
Technologie
Duża zmiana w ChatGPT już w 2026 roku. OpenAI ma nowy pomysł „dla dorosłych"
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama