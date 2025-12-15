„Ostateczne ryzyko” rozwoju AI. Współzałożyciel Anthropic wskazuje ważną datę

Z tego artykułu dowiesz się: Jaki jest przewidywany czas podjęcia kluczowej decyzji dotyczącej autonomii systemów AI?

Jakie są potencjalne scenariusze przyszłości rozwoju sztucznej inteligencji według Jareda Kaplana?

Jakie korzyści mogą wynikać z „eksplozji inteligencji” w systemach AI?

Jakie zagrożenia wiąże Jared Kaplan z niekontrolowanym rozwojem sztucznej inteligencji?

Rozwój sztucznej inteligencji przyspiesza, a kluczowe firmy technologiczne walczą o palmę pierwszeństwa. Do największych graczy na rynku AI – oprócz twórców OpenAI, Google DeepMind i xAI – należy także startup Anthropic. Współzałożyciel marki Jared Kaplan opowiada na łamach The Guardian o przyszłości systemów sztucznej inteligencji.

Reklama Reklama

Fizyk, wizjoner, miliarder. Kim jest Jared Kaplan?

Współwłaściciel marki Anthropic to profesor fizyki, absolwent Harvardu i Uniwersytetu Stanforda. Przed dołączeniem do Anthropic Kaplan zajmował się m.in. prowadzeniem badań w szwajcarskim ośrodku CERN. Jak podlicza The Guardian, w ciągu zaledwie siedmiu lat badacz przeszedł drogę od fizyka teoretycznego do miliardera w dziedzinie sztucznej inteligencji. Marka Anthropic jest obecnie wyceniana na kwotę 180 mld dol. Firmę wymienia się jako jedną z czołowych, biorących udział w wyścigu o najlepsze systemy sztucznej inteligencji. Kluczowym produktem marki jest system AI Claude, używany głównie przez klientów biznesowych.

W 2025 r. magazyn TIME umieścił Jareda Kaplana w gronie kluczowych „architektów sztucznej inteligencji”, którym przyznano tytuł „Człowieka Roku 2025”. Badacza doceniono obok takich postaci jak m.in. Sam Altman (OpenAI), Elon Musk (xAI), Jensen Huang (Nvidia) i Mark Zuckerberg (Meta).