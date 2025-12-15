„Ostateczne ryzyko” rozwoju AI. Współzałożyciel Anthropic wskazuje ważną datę

Aktualizacja: 16.12.2025 02:52 Publikacja: 15.12.2025 21:08
Eksperci uczulają, że za rozwojem AI nie podążają adekwatne regulacje dotyczące bezpieczeństwa
Foto: Adobe Stock
Rozwój sztucznej inteligencji przyspiesza, a kluczowe firmy technologiczne walczą o palmę pierwszeństwa. Do największych graczy na rynku AI – oprócz twórców OpenAI, Google DeepMind i xAI – należy także startup Anthropic. Współzałożyciel marki Jared Kaplan opowiada na łamach The Guardian o przyszłości systemów sztucznej inteligencji.
Współwłaściciel marki Anthropic to profesor fizyki, absolwent Harvardu i Uniwersytetu Stanforda. Przed dołączeniem do Anthropic Kaplan zajmował się m.in. prowadzeniem badań w szwajcarskim ośrodku CERN. Jak podlicza The Guardian, w ciągu zaledwie siedmiu lat badacz przeszedł drogę od fizyka teoretycznego do miliardera w dziedzinie sztucznej inteligencji. Marka Anthropic jest obecnie wyceniana na kwotę 180 mld dol. Firmę wymienia się jako jedną z czołowych, biorących udział w wyścigu o najlepsze systemy sztucznej inteligencji. Kluczowym produktem marki jest system AI Claude, używany głównie przez klientów biznesowych.
W 2025 r. magazyn TIME umieścił Jareda Kaplana w gronie kluczowych „architektów sztucznej inteligencji”, którym przyznano tytuł „Człowieka Roku 2025”. Badacza doceniono obok takich postaci jak m.in. Sam Altman (OpenAI), Elon Musk (xAI), Jensen Huang (Nvidia) i Mark Zuckerberg (Meta).
Na łamach The Guardian Kaplan przedstawił swoje obawy dotyczące potencjalnych scenariuszy rozwoju AI. Według eksperta kluczowa decyzja w tym kontekście dotyczy pytania: Czy i kiedy pozwolić systemom AI na uzyskanie autonomii? Mowa o systemach, które będą się samodzielnie trenować m.in. w celu zwiększenia wydajności. Uzyskają w ten sposób poziom autonomii, którego konsekwencje trudno na razie przewidzieć. Zdaniem Kaplana, decyzja w tej kwestii – nazywana przez niego „ostatecznym ryzykiem” – powinna zapaść pomiędzy 2027 a 2030 r.
W przewidywanym, optymistycznym scenariuszu taka decyzja ma doprowadzić do „eksplozji inteligencji”. Systemy AI mogą uzyskać niespotykaną do tej pory wydajność. Tę można z kolei wykorzystać m.in. do pionierskich badań w zakresie biologii i medycyny. Ekspert widzi też ogromny potencjał AI w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Liczy także, że produktywność AI da ludziom więcej czasu na prywatny rozwój.
Współzałożyciel Anthropic podkreśla, że przyspieszenie pracy systemów sztucznej inteligencji jest nieuniknione. Najnowsze narzędzie Anthropic (system AI Claude Sonnet 4.5) miało według Kaplana w niektórych przypadkach podwoić szybkość pracy programistów marki. The Guardian przytacza z kolei dane z niezależnych badań nad pionierskimi modelami AI [źródło: metr.org]. Jak pokazują nowe dane, długość/obszerność zadań, które realizują systemy AI, podwaja się średnio co ok. 7 miesięcy.
Kaplan widzi też szereg zagrożeń dotyczących „niekontrolowanego” rozwoju sztucznej inteligencji. Wśród kluczowych wymienia m.in.:
Według Kaplana ludzkość nie jest przygotowana na rzeczywistość, w której AI są wykorzystywane na szeroką skalę. Dodatkowo postęp następuje tak szybko, że ludzie nie mają czasu się z nim oswoić.
Jak podkreśla The Guardian, Anthropic zasłynął naciskiem na promowanie regulacji dotyczących sztucznej inteligencji. Firma chce budować bezpieczne, etyczne systemy. Pośrednio dąży również do tego, aby najwięksi gracze na rynku AI podążyli w jej ślady w kontekście bezpieczeństwa.
Nacisk marki na bezpieczeństwo docenił także TIME. Jak podkreślono (uzasadniając przyznanie Kaplanowi i innym twórcom AI tytułu „Człowieka Roku”) „najnowszy model firmy Anthropic, Claude 4, wymaga surowszych przepisów bezpieczeństwa niż jakikolwiek wcześniej wydany przez laboratorium”. Firma wdrożyła surowe restrykcje po wewnętrznych testach. Te wykazały m.in., że system Claude 4 może zostać wykorzystany przez naukowców amatorów do „opracowywania broni biologicznej”. „Polityka odpowiedzialnego skalowania” opracowana przez Anthropic stała się już wzorcem dla kolejnych firm z sektora AI.
