Cybernews zwraca też uwagę, że aż 23 proc. firm nie posiada żadnych zasad regulujących użycie prywatnych narzędzi AI w pracy. Okazuje się też, że firmowe narzędzia AI często odbiegają od oczekiwań pracowników. „Ponad połowa pracodawców zapewnia lub zatwierdza konkretne narzędzia AI do pracy, jednak tylko jedna trzecia pracowników uważa, że te narzędzia spełniają ich potrzeby. To może tłumaczyć, dlaczego tak wielu z nich sięga po alternatywy spoza oficjalnej listy” – czytamy.

Wykorzystanie prywatnych kont do zadań firmowych

Skalę shadow AI w firmach i organizacjach oraz wyzwania z tym związane opisuje portal The Register powołując się na raport LayerX, firmy zajmującej się m.in. bezpieczeństwem w sieci. Wynika z niego, że 45 proc. pracowników firm korzysta z generatywnych narzędzi AI, a 77 proc. kopiuje i wkleja dane bezpośrednio do zapytań w chatbotach. W ponad jednej piątej przypadków (22 proc.) dane te zawierają dane osobowe (PII – Personally Identifiable Information) lub numery kart płatniczych (PCI – Payment Card Industry). Zdarza się to nawet wtedy, gdy pracownik korzysta z chatbota bez zgody firmy. „Ponieważ 82 proc. wklejeń pochodzi z niezarządzanych, prywatnych kont, przedsiębiorstwa mają bardzo ograniczoną lub żadną widoczność tego, jakie dane są udostępniane, co tworzy ogromną lukę w bezpieczeństwie i zgodności z przepisami” – czytamy w raporcie.

Raport LayerX pokazuje, że korzystanie z aplikacji poprzez prywatne konta (tzw. shadow IT) jest powszechne nie tylko w przypadku narzędzi AI (67 proc.), ale także: komunikatorów (87 proc.), spotkań online (60 proc.), Salesforce (77 proc.), Microsoft Online (68 proc.), Zoom (64 proc.).

Dominacja ChatGPT

Z raportu wynika także, że wśród aplikacji AI dominuje ChatGPT. Ponad 9 na 10 pracowników ma do niego dostęp, podczas gdy użycie alternatyw jest zdecydowanie rzadsze: Google Gemini 15 proc. wskazań, Claude 5 proc., Copilot – ok. 2–3 proc. Większość użytkowników (83,5 proc.) korzysta tylko z jednego narzędzia AI. Według Ora Esheda, współzałożyciela i prezesa LayerX, da się zauważyć, że użytkownicy mają swoje ulubione platformy AI – i nawet jeśli firma ma „oficjalne” narzędzie, pracownicy wybierają to, które wolą. Najczęściej jest to ChatGPT. Według raportu LayerX, zasięg ChatGPT w środowiskach korporacyjnych wynosi 43 proc., co zbliża go do najpopularniejszych firmowych narzędzi takich jak Zoom czy usługi Google.

Raport LayerX został opracowany w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych wśród klientów tej firmy (do których należą duże korporacje). LayerX nie podaje jednak, jak wielu z nich dostarczyło jej danych.