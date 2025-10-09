Reklama

Shadow AI to już plaga. Nowe badania pokazują skalę niebezpieczeństwa

Pracownicy korzystają z narzędzi AI, które nie zostały zatwierdzone przez firmy. To tzw. shadow AI, który – jak wynika z jednego z badań – w największym stopniu dotyczy kadry zarządzającej. Eksperci od ochrony danych i cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie działania mogą przynieść realne szkody firmom.

Publikacja: 09.10.2025 16:55

Do wykonywania zadań służbowych pracownicy wykorzystują prywatne konta w chatbotach

Do wykonywania zadań służbowych pracownicy wykorzystują prywatne konta w chatbotach

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są konsekwencje korzystania z shadow AI w firmach?
  • W jaki sposób pracownicy przetwarzają wrażliwe dane za pomocą niezatwierdzonych narzędzi AI?
  • W jaki sposób shadow AI wpływa na bezpieczeństwo danych w firmach?
  • Jakie wyzwania stoją przed firmami w kontekście regulacji użycia AI?

Badanie dotyczące skali shadow AI wśród pracowników przeprowadził m.in. portal Cybernews. Ankieta została wykonana w dniach 13–22 sierpnia 2025 r. wśród pracowników w USA w wieku 18–74 lat. Wzięło w niej udział 1 003 respondentów, dobranych w sposób reprezentatywny z uwzględnieniem wieku, płci i miejsca zamieszkania. Badanie przeprowadzono online za pośrednictwem panelu badawczego Cint. „59 proc. pracowników przyznaje, że korzysta z narzędzi AI, które nie zostały zatwierdzone przez ich pracodawcę” – informuje portal. Ponad połowa spośród nich (57 proc.) twierdzi, że ich bezpośredni przełożeni to akceptują. 16 proc. osób wskazało, że menedżerom jest to obojętne.

Z uzyskanych odpowiedzi wynika również, że to kadra zarządzająca przoduje w shadow AI. „93 proc. dyrektorów i menedżerów wyższego szczebla przyznało, że używa w pracy niezatwierdzonych narzędzi AI. Również kierownicy zespołów i superwizorzy robią to zaskakująco często. To swoisty paradoks – osoby, które powinny dawać przykład i dbać o bezpieczeństwo firmy, same łamią zasady” – czytamy.

Czytaj więcej

Naukowcy odkryli, że chatboty AI manipulują użytkownikami, aby przedłużyć rozmowę / zdjęcie ilustrac
Technologie
„Proszę, nie odchodź”. Naukowcy odkryli, jak chatboty AI manipulują użytkownikami

Pracownicy przekazują AI wrażliwe dane 

Badanie Cybernews pokazuje, że aż 75 proc. osób używających niezatwierdzonych narzędzi AI udostępnia im potencjalnie wrażliwe dane, np. dane pracowników, klientów lub wewnętrzne dokumenty firmowe. Okazuje się, że zdecydowana większość osób (89 proc.) zna ryzyka związane z tego typu praktykami, ale nie powstrzymuje ich to od korzystania z niezatwierdzonego AI. 57 proc. twierdzi, że przestaliby z niego korzystać dopiero po faktycznym wycieku danych.

Reklama
Reklama

Cybernews zwraca też uwagę, że aż 23 proc. firm nie posiada żadnych zasad regulujących użycie prywatnych narzędzi AI w pracy. Okazuje się też, że firmowe narzędzia AI często odbiegają od oczekiwań pracowników. „Ponad połowa pracodawców zapewnia lub zatwierdza konkretne narzędzia AI do pracy, jednak tylko jedna trzecia pracowników uważa, że te narzędzia spełniają ich potrzeby. To może tłumaczyć, dlaczego tak wielu z nich sięga po alternatywy spoza oficjalnej listy” – czytamy.

Wykorzystanie prywatnych kont do zadań firmowych

Skalę shadow AI w firmach i organizacjach oraz wyzwania z tym związane opisuje portal The Register powołując się na raport LayerX, firmy zajmującej się m.in. bezpieczeństwem w sieci. Wynika z niego, że 45 proc. pracowników firm korzysta z generatywnych narzędzi AI, a 77 proc. kopiuje i wkleja dane bezpośrednio do zapytań w chatbotach. W ponad jednej piątej przypadków (22 proc.) dane te zawierają dane osobowe (PII – Personally Identifiable Information) lub numery kart płatniczych (PCI – Payment Card Industry). Zdarza się to nawet wtedy, gdy pracownik korzysta z chatbota bez zgody firmy. „Ponieważ 82 proc. wklejeń pochodzi z niezarządzanych, prywatnych kont, przedsiębiorstwa mają bardzo ograniczoną lub żadną widoczność tego, jakie dane są udostępniane, co tworzy ogromną lukę w bezpieczeństwie i zgodności z przepisami” – czytamy w raporcie.

Czytaj więcej

Kandydaci coraz częściej używają narzędzi AI, które pomagają dopasować CV do oferty pracy
IT
Firmy alarmują: to już koniec CV i rekrutacyjny chaos. ChatGPT w służbie kandydatów

Raport LayerX pokazuje, że korzystanie z aplikacji poprzez prywatne konta (tzw. shadow IT) jest powszechne nie tylko w przypadku narzędzi AI (67 proc.), ale także: komunikatorów (87 proc.), spotkań online (60 proc.), Salesforce (77 proc.), Microsoft Online (68 proc.), Zoom (64 proc.).

Dominacja ChatGPT

Z raportu wynika także, że wśród aplikacji AI dominuje ChatGPT. Ponad 9 na 10 pracowników ma do niego dostęp, podczas gdy użycie alternatyw jest zdecydowanie rzadsze: Google Gemini 15 proc. wskazań, Claude 5 proc., Copilot – ok. 2–3 proc. Większość użytkowników (83,5 proc.) korzysta tylko z jednego narzędzia AI. Według Ora Esheda, współzałożyciela i prezesa LayerX, da się zauważyć, że użytkownicy mają swoje ulubione platformy AI – i nawet jeśli firma ma „oficjalne” narzędzie, pracownicy wybierają to, które wolą. Najczęściej jest to ChatGPT. Według raportu LayerX, zasięg ChatGPT w środowiskach korporacyjnych wynosi 43 proc., co zbliża go do najpopularniejszych firmowych narzędzi takich jak Zoom czy usługi Google.

Raport LayerX został opracowany w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych wśród klientów tej firmy (do których należą duże korporacje). LayerX nie podaje jednak, jak wielu z nich dostarczyło jej danych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja ChatGPT

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są konsekwencje korzystania z shadow AI w firmach?
  • W jaki sposób pracownicy przetwarzają wrażliwe dane za pomocą niezatwierdzonych narzędzi AI?
  • W jaki sposób shadow AI wpływa na bezpieczeństwo danych w firmach?
  • Jakie wyzwania stoją przed firmami w kontekście regulacji użycia AI?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Badanie dotyczące skali shadow AI wśród pracowników przeprowadził m.in. portal Cybernews. Ankieta została wykonana w dniach 13–22 sierpnia 2025 r. wśród pracowników w USA w wieku 18–74 lat. Wzięło w niej udział 1 003 respondentów, dobranych w sposób reprezentatywny z uwzględnieniem wieku, płci i miejsca zamieszkania. Badanie przeprowadzono online za pośrednictwem panelu badawczego Cint. „59 proc. pracowników przyznaje, że korzysta z narzędzi AI, które nie zostały zatwierdzone przez ich pracodawcę” – informuje portal. Ponad połowa spośród nich (57 proc.) twierdzi, że ich bezpośredni przełożeni to akceptują. 16 proc. osób wskazało, że menedżerom jest to obojętne.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Naukowcy odkryli, że chatboty AI manipulują użytkownikami, aby przedłużyć rozmowę / zdjęcie ilustrac
Technologie
„Proszę, nie odchodź”. Naukowcy odkryli, jak chatboty AI manipulują użytkownikami
Kandydaci coraz częściej używają narzędzi AI, które pomagają dopasować CV do oferty pracy
IT
Firmy alarmują: to już koniec CV i rekrutacyjny chaos. ChatGPT w służbie kandydatów
Sam Altman, szef OpenAI
Internet i prawo autorskie
Miała być konkurencja AI dla TikToka, a będzie fala pozwów? OpenAI może mieć kłopoty
Austėja Landsbergienė podczas przemówienia na uroczystości prezentacji raportu Fundacji AICEE pt. „P
Technologie
Landsbergienė: AI to narzędzie, które musimy nauczyć się właściwie używać
Adrian Florea, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy na Uniwersytecie Luciana Blagi w Sibiu (przy głosie
Technologie
Florea: AI działa szybko, ale niesie też ze sobą wiele rodzajów ryzyka
Reklama
Reklama
e-Wydanie