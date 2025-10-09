Aktualizacja: 09.10.2025 17:20 Publikacja: 09.10.2025 16:55
Do wykonywania zadań służbowych pracownicy wykorzystują prywatne konta w chatbotach
Badanie dotyczące skali shadow AI wśród pracowników przeprowadził m.in. portal Cybernews. Ankieta została wykonana w dniach 13–22 sierpnia 2025 r. wśród pracowników w USA w wieku 18–74 lat. Wzięło w niej udział 1 003 respondentów, dobranych w sposób reprezentatywny z uwzględnieniem wieku, płci i miejsca zamieszkania. Badanie przeprowadzono online za pośrednictwem panelu badawczego Cint. „59 proc. pracowników przyznaje, że korzysta z narzędzi AI, które nie zostały zatwierdzone przez ich pracodawcę” – informuje portal. Ponad połowa spośród nich (57 proc.) twierdzi, że ich bezpośredni przełożeni to akceptują. 16 proc. osób wskazało, że menedżerom jest to obojętne.
Z uzyskanych odpowiedzi wynika również, że to kadra zarządzająca przoduje w shadow AI. „93 proc. dyrektorów i menedżerów wyższego szczebla przyznało, że używa w pracy niezatwierdzonych narzędzi AI. Również kierownicy zespołów i superwizorzy robią to zaskakująco często. To swoisty paradoks – osoby, które powinny dawać przykład i dbać o bezpieczeństwo firmy, same łamią zasady” – czytamy.
Badanie Cybernews pokazuje, że aż 75 proc. osób używających niezatwierdzonych narzędzi AI udostępnia im potencjalnie wrażliwe dane, np. dane pracowników, klientów lub wewnętrzne dokumenty firmowe. Okazuje się, że zdecydowana większość osób (89 proc.) zna ryzyka związane z tego typu praktykami, ale nie powstrzymuje ich to od korzystania z niezatwierdzonego AI. 57 proc. twierdzi, że przestaliby z niego korzystać dopiero po faktycznym wycieku danych.
Cybernews zwraca też uwagę, że aż 23 proc. firm nie posiada żadnych zasad regulujących użycie prywatnych narzędzi AI w pracy. Okazuje się też, że firmowe narzędzia AI często odbiegają od oczekiwań pracowników. „Ponad połowa pracodawców zapewnia lub zatwierdza konkretne narzędzia AI do pracy, jednak tylko jedna trzecia pracowników uważa, że te narzędzia spełniają ich potrzeby. To może tłumaczyć, dlaczego tak wielu z nich sięga po alternatywy spoza oficjalnej listy” – czytamy.
Skalę shadow AI w firmach i organizacjach oraz wyzwania z tym związane opisuje portal The Register powołując się na raport LayerX, firmy zajmującej się m.in. bezpieczeństwem w sieci. Wynika z niego, że 45 proc. pracowników firm korzysta z generatywnych narzędzi AI, a 77 proc. kopiuje i wkleja dane bezpośrednio do zapytań w chatbotach. W ponad jednej piątej przypadków (22 proc.) dane te zawierają dane osobowe (PII – Personally Identifiable Information) lub numery kart płatniczych (PCI – Payment Card Industry). Zdarza się to nawet wtedy, gdy pracownik korzysta z chatbota bez zgody firmy. „Ponieważ 82 proc. wklejeń pochodzi z niezarządzanych, prywatnych kont, przedsiębiorstwa mają bardzo ograniczoną lub żadną widoczność tego, jakie dane są udostępniane, co tworzy ogromną lukę w bezpieczeństwie i zgodności z przepisami” – czytamy w raporcie.
Raport LayerX pokazuje, że korzystanie z aplikacji poprzez prywatne konta (tzw. shadow IT) jest powszechne nie tylko w przypadku narzędzi AI (67 proc.), ale także: komunikatorów (87 proc.), spotkań online (60 proc.), Salesforce (77 proc.), Microsoft Online (68 proc.), Zoom (64 proc.).
Z raportu wynika także, że wśród aplikacji AI dominuje ChatGPT. Ponad 9 na 10 pracowników ma do niego dostęp, podczas gdy użycie alternatyw jest zdecydowanie rzadsze: Google Gemini 15 proc. wskazań, Claude 5 proc., Copilot – ok. 2–3 proc. Większość użytkowników (83,5 proc.) korzysta tylko z jednego narzędzia AI. Według Ora Esheda, współzałożyciela i prezesa LayerX, da się zauważyć, że użytkownicy mają swoje ulubione platformy AI – i nawet jeśli firma ma „oficjalne” narzędzie, pracownicy wybierają to, które wolą. Najczęściej jest to ChatGPT. Według raportu LayerX, zasięg ChatGPT w środowiskach korporacyjnych wynosi 43 proc., co zbliża go do najpopularniejszych firmowych narzędzi takich jak Zoom czy usługi Google.
Raport LayerX został opracowany w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych wśród klientów tej firmy (do których należą duże korporacje). LayerX nie podaje jednak, jak wielu z nich dostarczyło jej danych.
