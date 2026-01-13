Reklama

Chiny szykują broń jak z filmów sci-fi. Te supersamoloty mają latać także w kosmosie

Rozwijany już od 2017 r. projekt Nantianmen zakłada uzyskanie przez Chiny dominacji w powietrzu. Pekin szykuje zintegrowane modele myśliwców kosmicznych i powietrznych.

Publikacja: 13.01.2026 18:40

Baidi, czyli Białego Cesarza, głównego myśliwca bojowego projektu Nantianmen

Foto: X

Piotr Mazurkiewicz

Analityk wojskowy Wang Mingzhi, który należy do Kolegium Dowództwa Sił Powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, zapowiedział w programie na państwowym kanale wojskowym CCTV, projekt Nantianmen, stworzenie przez Chiny szerokiej gamy samolotów o dużych rozmiarach i wyjątkowych cechach. – Osiągnięcie tego jest tylko kwestią czasu – podkreślił.

Myśliwce polecą w kosmos

Niedawno na Międzynarodowych Targach Śmigłowcowych China International Helicopter Expo w Tianjinie zaprezentowano futurystyczny koncept myśliwca pionowego startu i lądowania o nazwie Purple Fire.

Boeing wyprodukuje najprawdopodobniej ponad 200 maszyn F-47. Na zdjęciu artystyczna wizja samolotu
Globalne Interesy
Myśliwce 6. generacji mają dać dominację na dekady. Kto poza F-47 pojawi się na niebie?

Koncepcja ma zostać przeprojektowana do wykonywania misji poszukiwawczo-ratowniczych, ewakuacyjnych i innych, a także misji uderzeniowych. Eksperci jednak zauważyli, że model wygląda na razie bardziej jak demonstrator technologii niż koncepcja, która kiedykolwiek powstanie.

Inne koncepcje, które w przeszłości trafiły na pierwsze strony gazet, to ogromny transportowiec-matka przemieszczający się w powietrzu i w kosmosie, „Luanyao” oraz broń kosmiczna, taka jak działa elektromagnetyczne.

Koncepcje projektu były prezentowane na takich wydarzeniach jak Zhuhai Airshow. Z kolei projekt Baidi, czyli Białego Cesarza, głównego myśliwca bojowego projektu, zaprezentowano na pokazach lotniczych w Zhuhai w 2024 r.

W 2025 r. rozpoczęto również budowę immersyjnego projektu turystyki kulturowej w Specjalnej Strefie Lingang w Szanghaju, skupionego wokół projektu Nantianmen. Do tej pory uważano, że projekt jest dziełem z pogranicza science fiction i wyobraźni. Teraz jednak Chiny zaczynają przekuwać te wizje w rzeczywistość. 

Broń przyszłości

W wywiadzie dla CCTV Mingzhi stwierdził, że koncepcje projektu Nantianmen odzwierciedlają „oczekiwania dotyczące przyszłej przewagi w lotnictwie i kosmosie”.

Możliwości myśliwca 6-tej generacji i stan prac nad nim pozostają tajemnicą Chin
Technologie
Ten myśliwiec szóstej generacji ma atakować z kosmosu. Chiny rzucają wyzwanie w USA

Jak donosi South China Morning Post, projekt futurystycznego myśliwca koncentruje się na połączeniu technologii takich jak prędkość hipersoniczna, napęd dwusystemowy, zaawansowana technologia stealth.

W programie CCTV pokazano również animowane filmy przedstawiające samolot, wraz z całą flotą innych zaawansowanych odrzutowców, wzbijających się w powietrze, w tym Baidi i statku-matki.

Projekt Nantianmen został opracowany przez AVIC Global Culture Communication (Pekin), spółkę zależną Aviation Industry Corporation of China.

Pierwszy model koncepcyjny został zaprezentowany w 2018 r. i od tego czasu przyciąga uwagę na pokazach lotniczych i innych wydarzeniach. Jednak tym razem sprawę należy traktować poważniej, ponieważ wydaje się, że Chiny dążą do wcielenia tych pomysłów w życie, co może zmienić sytuację w dziedzinie zbrojeń lotniczych i kosmicznych.

Źródło: rp.pl

Chiny Kosmos Transport samoloty Lotnictwo uzbrojenie
Advertisement
