Chiny szykują broń jak z filmów sci-fi. Te supersamoloty mają latać także w kosmosie

Analityk wojskowy Wang Mingzhi, który należy do Kolegium Dowództwa Sił Powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, zapowiedział w programie na państwowym kanale wojskowym CCTV, projekt Nantianmen, stworzenie przez Chiny szerokiej gamy samolotów o dużych rozmiarach i wyjątkowych cechach. – Osiągnięcie tego jest tylko kwestią czasu – podkreślił.

Myśliwce polecą w kosmos

Niedawno na Międzynarodowych Targach Śmigłowcowych China International Helicopter Expo w Tianjinie zaprezentowano futurystyczny koncept myśliwca pionowego startu i lądowania o nazwie Purple Fire.

Koncepcja ma zostać przeprojektowana do wykonywania misji poszukiwawczo-ratowniczych, ewakuacyjnych i innych, a także misji uderzeniowych. Eksperci jednak zauważyli, że model wygląda na razie bardziej jak demonstrator technologii niż koncepcja, która kiedykolwiek powstanie.

Inne koncepcje, które w przeszłości trafiły na pierwsze strony gazet, to ogromny transportowiec-matka przemieszczający się w powietrzu i w kosmosie, „Luanyao” oraz broń kosmiczna, taka jak działa elektromagnetyczne.