Energetyczny przełom? Prywatne „sztuczne słońce” świeciło przez 22 minuty

Energetyczny Święty Graal jest bliżej, niż nam się wydawało – szanghajska spółka Energy Singularity poinformowała, że podczas jej eksperymentu 5755 urządzenie o nazwie HH70 utrzymało prąd plazmy przez dokładnie 1337 sekund. Wynik ten nie tylko stawia prywatną firmę na równi z potężnymi projektami rządowymi, takimi jak francuski WEST czy chiński EAST, ale przede wszystkim potwierdza, że technologia wysokotemperaturowych nadprzewodników w połączeniu ze sztuczną inteligencją działa w praktyce.

To krok w stronę marzenia o bezpiecznej, taniej i niemal nieograniczonej energii z tzw. sztucznego słońca.

Sztuczne słońce pod kontrolą algorytmów

Czym właściwie jest projekt, nad którym pracują chińscy inżynierowie? W dużym uproszczeniu to próba odtworzenia na Ziemi procesów zachodzących wewnątrz gwiazd – reakcja termojądrowa, nazywana często potocznie „zimną fuzją” w kontekście poszukiwań bezpiecznej alternatywy dla tradycyjnego rozszczepienia atomu, polega na łączeniu się lekkich jąder pierwiastków w cięższe. Proces ten uwalnia gigantyczne ilości energii, nie emitując przy tym gazów cieplarnianych ani nie pozostawiając długowiecznych odpadów radioaktywnych. A kluczem do sukcesu jest tokamak – urządzenie w kształcie torusa (pączka z dziurką), które za pomocą potężnych pól magnetycznych więzi i izoluje ekstremalnie gorącą plazmę, by nie dotknęła ona ścianek komory. Wyzwanie polega na tym, że plazma o temperaturze milionów stopni Celsjusza jest skrajnie niestabilna. Właśnie tutaj do gry wkroczyły innowacje Energy Singularity. Chodzi o tokamak HH70 zbudowany w całości z wykorzystaniem wysokotemperaturowych magnesów nadprzewodzących (HTS). Ta technologia pozwala na budowę znacznie mniejszych i tańszych reaktorów niż dotychczasowe, kolosalne konstrukcje badawcze. Ponadto „mózgiem” całego projektu była AI. Stabilność plazmy przez rekordowe 22 minuty udało się zachować właśnie dzięki zaawansowanym systemom kontroli opartym na sztucznej inteligencji – te w czasie rzeczywistym korygowały parametry pola magnetycznego.

Sukces HH70 to dopiero początek drogi. Energy Singularity, a więc firma założona zaledwie w 2021 r., pokazuje, że przełomu w energetyce nie muszą wcale dokonać międzynarodowe potężne konsorcja. Budowa obecnego urządzenia zajęła Chińczykom tylko dwa lata.