Sztuczne słońce naładuje auta elektryczne i zniszczy raka. Fuzja jądrowa to rewolucja

Na świecie trwa wyścig, kto pierwszy będzie w stanie trwale pozyskiwać energię w wyniku fuzji. Może to bowiem zmienić medycynę, energetykę i samochody elektryczne, a potencjał fuzji jądrowej wykracza poza produkcję energii. Może być ona przydatna w niektórych zastosowaniach medycznych, takich jak produkcja izotopów do leczenia raka. Może również zrewolucjonizować przemysł motoryzacyjny, zmieniając sposób, w jaki dostarczamy energię do pojazdów elektrycznych.

Na czym polega fuzja jądrowa? Jakie ma zalety?

Fuzja to proces, który zasila energią gwiazdy jak Słońce. Kontrolowana reakcja tego typu jest niezwykle trudna do odtworzenia na Ziemi. Udaje się to na krótko w laboratoriach, jednak nie jest póki co możliwe na dłuższą metę i taki eksperymenty pochłaniają znacznie więcej energii niż wynosi jej produkcja. Tymczasem kontrolowana reakcja fuzji uwalnia około 4 miliony razy więcej energii niż spalanie węgla, ropy naftowej lub gazu i cztery razy więcej niż rozszczepienie, rodzaj energii jądrowej wykorzystywanej obecnie.

W ostatnich latach widać intensywną współpracę instytucji publicznych i firm w rozwoju badań w celu przekształcenia fuzji w źródło energii na dużą skalę. Ma ona bowiem ogromne zalety w porównaniu z paliwami kopalnymi i rozszczepieniem jądrowym. Jest zdecydowanie bardziej przyjazna dla środowiska, emituje tylko hel jako produkt uboczny, a ten gaz obojętny nie stanowi zagrożenia. Paliwa do fuzji jest pod dostatkiem, najczęściej używanymi izotopami wodoru do syntezy są deuter i tryt. Deuter można wydobyć z wody morskiej, natomiast lit może wytwarzać tryt w samym reaktorze. Nie ma też ryzyka niekontrolowanej reakcji łańcuchowej, jaka może się zdarzyć w reaktorach rozszczepienia, gdzie awaria układu chłodzenia może prowadzić do przegrzania i potencjalnych stopień, jak to miało miejsce w Czarnobylu lub Fukushimie – wylicza Interesting Engineering.