Ten mikroreaktor jądrowy zwiastuje rewolucję. Da się go przewieźć samolotem

Sekretarz energii USA Chris Wright i podsekretarz obrony USA ds. zakupów i utrzymania Michael Duffey na pokładzie samolotu C-17, który przetransportował mikroreaktor jądrowy Ward firmy Valar Atomics
Mikroreaktor Ward wraz z komponentami (bez paliwa jądrowego) został przetransportowany w niedzielę 15 lutego na pokładzie samolotu C-17 z Kalifornii, gdzie znajduje się siedziba Valar Atomics, do bazy sił powietrznych Hill w stanie Utah. Na pokładzie samolotu znajdowali się również sekretarz energii Chris Wright oraz podsekretarz obrony ds. zakupów i utrzymania Michael Duffey. Przedstawiciele amerykańskiego rządu określili to wydarzenie jako przełom dla amerykańskiej energetyki jądrowej i logistyki wojskowej.
– To przybliża nas do wdrożenia energii jądrowej wtedy i tam, gdzie jest potrzebna, aby zapewnić naszym żołnierzom narzędzia do zwycięstwa w walce – powiedział Duffey cytowany przez agencję Reuters. Agencja przypomina, że administracja prezydenta Donalda Trumpa postrzega małe reaktory jądrowe jako jeden z kilku sposobów na zwiększenie produkcji energii w USA. W maju ubiegłego roku Trump wydał cztery rozporządzenia wykonawcze mające na celu pobudzenie krajowego wdrażania energetyki jądrowej, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię związanemu z bezpieczeństwem narodowym oraz konkurencją w dziedzinie sztucznej inteligencji.
Czytaj więcej
Energy Singularity ogłosił historyczny sukces w dziedzinie energetyki termojądrowej – autorska ko...
Rozporządzenie Trumpa zezwala wybranym startupom na budowę reaktorów badawczych bez konieczności ubiegania się o wszystkie zgody administracyjne na wstępnym etapie. Rząd USA zaangażował się w wybrane przedsięwzięcia również finansowo. Jedną ze wskazanych firm jest Valar Atomics.
„(…) to przełomowy moment w amerykańskim renesansie energetyki jądrowej. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym nr 14301, jesteśmy częścią skoordynowanego, ogólnokrajowego wysiłku na rzecz przywrócenia amerykańskiej dominacji w dziedzinie technologii jądrowej (…)” – czytamy w komunikacie Valar Atomics z sierpnia 2025 r. Firma nazywa całe przedsięwzięcie ułatwiające startupom budowę minireaktorów „drugim Projektem Manhattan”.
Zgodnie z założeniami Departamentu Energii, trzy budowane reaktory mają osiągnąć tzw. poziom krytyczny (czyli stan, w którym reakcja jądrowa może się samoczynnie podtrzymywać) do 4 lipca 2026 r. W listopadzie 2025 r. Valar Atomics ogłosił, że jego eksperymentalny reaktor osiągnął kontrolowaną reakcję rozszczepienia. Transport z Kalifornii do ośrodka w Utah, który odbył się w niedzielę 16 lutego, to kolejny krok w rozwoju całego projektu.
Czytaj więcej
Szwajcarski start-up Deep Atomic zbudował mały reaktor modułowy (SMR), który nadaje się szczególn...
Mikroreaktor zaprezentowany podczas niedzielnego wydarzenia jest nieco większy niż minivan. Isaiah Taylor, prezes Valar Atomics powiedział, że może on generować do 5 megawatów energii elektrycznej, co wystarcza do zasilenia 5000 domów. W lipcu rozpocznie pracę z mocą 100 kilowatów i w tym roku osiągnie maksymalnie 250 kilowatów, zanim zostanie stopniowo zwiększony do pełnej mocy. Valar ma nadzieję rozpocząć sprzedaż energii w trybie testowym w 2027 r. i osiągnąć pełną komercjalizację w 2028 r.
– Nie ma żadnego uzasadnienia biznesowego dla mikroreaktorów, które – nawet jeśli będą działać zgodnie z założeniami – będą produkować energię elektryczną po znacznie wyższym koszcie niż duże reaktory jądrowe, nie wspominając o odnawialnych źródłach energii, takich jak wiatr czy słońce – komentuje tymczasem Edwin Lyman, dyrektor ds. bezpieczeństwa energetyki jądrowej w organizacji Union of Concerned Scientists.
Przypomniał on też, że nawet małe generatory powodują powstawanie znacznej ilości odpadów promieniotwórczych. Reuters przytacza wypowiedź sekretarza energii Chrisa Wrighta, który powiedział, że mimo nierozwiązania kwestii składowania odpadów nuklearnych, Departament Energii prowadzi rozmowy z kilkoma stanami, w tym z Utah, w sprawie wyznaczenia miejsc, w których możliwe byłoby przetwarzanie paliwa lub trwała utylizacja.
Prezydent Donald Trump nakazał Departamentowi Wojny zakup energii elektrycznej z elektrowni opalanych węglem w r...
Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) podpisały umowę kredytową z Export Import Bank of the United States (US EXIM)....
Energy Singularity ogłosił historyczny sukces w dziedzinie energetyki termojądrowej – autorska konstrukcja chińs...
Horizon Evo będzie dwupokładowy i ma spalać o 30 proc. mniej paliwa niż klasyczne odrzutowce. Amerykańska firma...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas