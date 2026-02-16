Ten mikroreaktor jądrowy zwiastuje rewolucję. Da się go przewieźć samolotem

Z tego artykułu się dowiesz: Jaka była metoda transportu mikroreaktorów jądrowych w USA?

Dlaczego administracja prezydenta Trumpa wspiera rozwój małych reaktorów jądrowych?

Jakie działanie w dziedzinie budowy mikroreaktorów zostały już zrealizowane przez Valar Atomics?

Mikroreaktor Ward wraz z komponentami (bez paliwa jądrowego) został przetransportowany w niedzielę 15 lutego na pokładzie samolotu C-17 z Kalifornii, gdzie znajduje się siedziba Valar Atomics, do bazy sił powietrznych Hill w stanie Utah. Na pokładzie samolotu znajdowali się również sekretarz energii Chris Wright oraz podsekretarz obrony ds. zakupów i utrzymania Michael Duffey. Przedstawiciele amerykańskiego rządu określili to wydarzenie jako przełom dla amerykańskiej energetyki jądrowej i logistyki wojskowej.

– To przybliża nas do wdrożenia energii jądrowej wtedy i tam, gdzie jest potrzebna, aby zapewnić naszym żołnierzom narzędzia do zwycięstwa w walce – powiedział Duffey cytowany przez agencję Reuters. Agencja przypomina, że administracja prezydenta Donalda Trumpa postrzega małe reaktory jądrowe jako jeden z kilku sposobów na zwiększenie produkcji energii w USA. W maju ubiegłego roku Trump wydał cztery rozporządzenia wykonawcze mające na celu pobudzenie krajowego wdrażania energetyki jądrowej, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię związanemu z bezpieczeństwem narodowym oraz konkurencją w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Rozporządzenie Trumpa zezwala wybranym startupom na budowę reaktorów badawczych bez konieczności ubiegania się o wszystkie zgody administracyjne na wstępnym etapie. Rząd USA zaangażował się w wybrane przedsięwzięcia również finansowo. Jedną ze wskazanych firm jest Valar Atomics.