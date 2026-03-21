Koniec z długim czasem ładowania? Pierwsza bateria kwantowa przeczy logice

Z tego artykułu dowiesz się: Jakiego przełomowego odkrycia w dziedzinie magazynowania energii dokonano w Australii?

Czym jest bateria kwantowa i jak działa?

Jakie są przewidywane potencjalne zastosowania tej innowacji w przyszłości?

Badacze z Antypodów opracowali prototyp urządzenia potrafiącego ładować się, przechowywać oraz rozładowywać energię przy wykorzystaniu fundamentalnych zasad mechaniki kwantowej. Co jednak w tym wszystkim najbardziej zaskakujące, wynalazek ten zaprzecza intuicji, do której przyzwyczaiły nas tradycyjne ogniwa. Okazuje się bowiem, że czas jego ładowania ulega radykalnemu skróceniu wraz ze wzrostem wielkości samego układu (baterii).

Reklama Reklama

Co zamiast klasycznych reakcji chemicznych?

Niezwykłe osiągnięcie jest wynikiem intensywnych prac badawczych prowadzonych przez australijską agencję naukową CSIRO we współpracy z badaczami z RMIT University oraz University of Melbourne. Rezultaty ich prac ujrzały właśnie światło dzienne na łamach czasopisma „Light: Science & Applications”. Konstrukcja i zasada działania nowego urządzenia diametralnie różnią się od wszystkiego, z czym mamy do czynienia w powszechnie używanych technologiach zasilających. Tradycyjne akumulatory, które napędzają nasze smartfony czy elektryczne pojazdy, opierają swoje działanie bowiem na klasycznych reakcjach chemicznych. Cechą charakterystyczną i jednocześnie sporym ograniczeniem takich rozwiązań jest fakt, że wraz ze wzrostem ich fizycznych rozmiarów i łącznej pojemności, proces przywracania im pełni energii ulega znacznemu wydłużeniu. Australijska innowacja bazuje na zupełnie innej architekturze, wykorzystując zjawisko fizyczne określane w świecie nauki mianem „efektów zbiorowych”. Oznacza to, że w unikalnym środowisku kwantowym wszystkie jednostki odpowiadające za magazynowanie ładunku ładują się w dokładnie tym samym momencie.

W praktyce, jeśli zdołamy podwoić fizyczny rozmiar takiej baterii, czas niezbędny do jej pełnego naładowania skróci się – Daniel Tibben, doktorant na RMIT University oraz współautor badania, przyznaje, że to całkowita odwrotność mechanizmów rządzących dzisiejszymi, powszechnie stosowanymi w przemyśle ogniwami.