Irańskie drony Shahed okazały się wyjątkowo trudnym przeciwnikiem ze względu na niską cenę i ogromną liczbę
Rozwój technologii bezzałogowych statków powietrznych (UAV) sprawił, że małe, zwinne i przede wszystkim niezwykle tanie drony stały się jednym z największych koszmarów dla regularnych armii. Latając na bardzo niskich pułapach i często w skoordynowanych rojach, skutecznie omijają radary przeznaczone do wykrywania myśliwców czy rakiet balistycznych. Państwo Środka postanowiło systemowo odpowiedzieć na to technologiczne wyzwanie.
Jak wynika z materiałów udostępnionych przez chińską telewizję państwową, tamtejsza armia oficjalnie zaprezentowała dwa nowe systemy obrony przeciwlotniczej oparte na technologii laserowej: Guangjian-11E oraz Guangjian-21A. Ich główne zadanie to eliminacja celów poruszających się na pułapie ledwie 50-80 metrów, a więc w strefie, która dla większości konwencjonalnych systemów obrony pozostaje technologicznym martwym polem. Jak zauważa Erwan Halna du Fretay, analityk ds. obronności z Army Recognition Group, ten krok wyraźnie odzwierciedla chińskie dążenie do zniwelowania luk w bezpieczeństwie. Te obnażyły masowe wykorzystanie dronów w ostatnich globalnych konfliktach zbrojnych. Dotychczasowa taktyka militarna, polegająca na zestrzeliwaniu tanich komercyjnych bezzałogowców i amunicji krążącej za pomocą pocisków rakietowych wartych miliony dolarów, jest z punktu widzenia ekonomii wojny absurdalna. Tymczasem systemy z rodziny Guangjian zaprojektowano z myślą o błyskawicznym i precyzyjnym neutralizowaniu celów, a przy tym tanim.
Chińscy inżynierowie postawili na dwa zupełnie różne, ale w pełni uzupełniające się podejścia operacyjne: tzw. „soft-kill” (niszczenie miękkie) oraz „hard-kill” (niszczenie twarde). To zapewni elastyczne dopasowanie reakcji do konkretnego typu zagrożenia.
Model Guangjian-11E to system skupiający się na zakłóceniach niekinetycznych. Łączy on zaawansowaną walkę elektroniczną z technikami opartymi na energii kierowanej. W praktyce oznacza to, że system bezpośrednio ingeruje w czujniki i łącza danych na pokładzie maszyny. Potrafi „oślepić” głowice elektrooptyczne oraz skutecznie zakłócić systemy celownicze wrogiego drona. Tego typu podejście pozwala na unieszkodliwienie platformy bez jej fizycznej destrukcji w powietrzu, co znacząco zmniejsza ryzyko szkód ubocznych na ziemi. Zupełnie inną funkcję na polu walki pełni model Guangjian-21A. W pełni mobilny, montowany na pojeździe laser wysokiej energii przeznaczony do bezpośredniego niszczenia UAV, ma możliwość prowadzenia ognia w ruchu. Ów ogień to nie pociski, a skoncentrowany promień lasera, który dosłownie podgrzewa i osłabia strukturę drona, wyłączając jego napęd lub topiąc elektronikę pokładową. I to w zaledwie kilka sekund. Co kluczowe, broń ta sprawdza się przeciwko UAV odpornym na klasyczne zagłuszanie, w tym naprowadzanym za pomocą światłowodów.
Zaletą innowacyjnych chińskich systemów jest zaawansowana sensoryka. Oba warianty Guangjian wykorzystują zminiaturyzowane tzw. radary fazowe oraz precyzyjne czujniki podczerwieni. Radar odpowiada za wczesne wykrywanie i ciągłe śledzenie, natomiast sensory IR umożliwiają w pełni pasywne namierzanie (zaleta w sytuacjach, gdy emisja fal radiowych musi zostać wyciszona, aby nie zdradzić własnej pozycji na froncie).
Eksperci wskazują, iż taka podwójna, redundantna konfiguracja systemu obrony poprawia skuteczność śledzenia obiektów o obniżonej sygnaturze lub takich, które emitują sygnały jedynie sporadycznie. Urządzenia, spięte sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi (co umożliwia ciągłą wymianę danych taktycznych w czasie rzeczywistym), staną się elementem strategii tzw. warstwowej obrony, opartej na symbiozie rakiet, artylerii, mikrofal i laserów. Chińskie media zauważają, iż – w przeciwieństwie do tradycyjnych rakiet – koszt pojedynczego „strzału” promieniem jest „bliski zeru”.
